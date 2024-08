Mediaset ha deciso di spostare Le Iene, uno dei suoi più noti programmi di intrattenimento, dalla serata del martedì alla domenica. Questa mossa si inserisce in un più ampio rimescolamento della programmazione televisiva di Canale 5 che vedrà al martedì il ritorno di programmi attesi come ‘Temptation Island‘ e ‘La Talpa‘. Il nuovo slot del programma si inserisce in una serata tradizionalmente molto affollata e competitiva, con la presenza di altri programmi di punta su vari canali. Che influenza avrà questo cambiamento sulla popolarità e sulle performance di ‘Le Iene’?

Le Iene cambia orario

A causa dell’assenza della Champions League, Mediaset ha scelto di rinfocolare il prime time del martedì di Canale 5 con l’intrattenimento. Questa mossa ha forzato Le Iene ad abbandonare la già storica serata del martedì su Italia 1. Nell’autunno, Mediaset schiererà due tra i programmi più attesi al martedì: una nuova edizione di Temptation Island, alimentata dall’impressionante successo estivo, e immediatamente dopo il ritorno de La Talpa con Diletta Leotta.

Evitando di intralciarsi a vicenda, Le Iene si rifugiano nella popolosa serata della domenica. Il team vincente (composto da Veronica Gentili, Max Angioni ed Eleazaro Rossi) rimane invariato, ma la notte sì: la stagione 2024/2025 de Le Iene andrà in onda di domenica e, salvo cambiamenti, la première dovrebbe essere il 22 settembre. Il programma di Italia 1 finisce in una serata altamente competitiva, con Canale 5 che programmerà La Rosa della Vendetta e l’arrivo di Pressing, mentre Rete 4 schiererà Bianca Berlinguer da ottobre (nel frattempo continuerà Zona Bianca di Giuseppe Brindisi).

La Rai confermerà la serie su Rai 1, Sempre al Tuo Fianco con Ambra Angiolini, in programma per la domenica del 15 settembre, e Report su Rai 3. Il Nove si accenderà con Amadeus e lo show musicale Suzuki Music Party, previsto per il 22 settembre, prima che Fabio Fazio ritorni con Che Tempo Che Fa. Non dimentichiamo le serie di Rai 2 che verranno trasmesse con La Domenica Sportiva e In Altre Parole di Massimo Gramellini su La7.

Come annunciato lo scorso mese durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, Le Iene si faranno in tre su Italia 1 con il ritorno di Inside e il nuovo Le Iene Show. Insieme all’episodio classico della domenica, sarà aggiunto quello del giovedì: dapprima con Inside e successivamente, nel corso della stagione, con ‘Le Iene Show’.