Raul Dumitras si trova attualmente in vacanza a Mykonos. Su questo argomento sono anche trapelate delle indiscrezioni secondo le quali sembrerebbe che Martina De Ioannon abbia deciso di raggiungerlo. Al momento, però, i due non hanno fatto trapelare informazioni a riguardo. Per contro, però, stanno circolando sul web alcuni video e foto dai quali si evince che il giovane sia stato coinvolto in una quasi rissa in un locale. Ecco cosa è successo.

La quasi rissa tra Raul e un ragazzo: cosa è successo e la reazione di Dumitras

Nel corso della sua vacanza a Mykonos, Raul Dumitras, ex volto di Temptation Island, è stato coinvolto in uno scontro molto duro con un altro ragazzo. Stando a quanto emerso dai video trapelati, pare che il tutto sia nato per un pretesto decisamente futile che, tuttavia, in men che non si dica ha scatenato il caos. Raul, infatti, si trovava all’interno di un locale all’aperto quando, improvvisamente, si è visto un ragazzo avvicinarsi a lui e togliergli il cappello dalla testa.

Al momento non si sa se i due si conoscessero oppure no, fatto sta che Raul ha reagito malissimo. I due hanno iniziato a discutere animatamente al punto da sembrare quasi sul punto di azzuffarsi. Successivamente, poi, Raul ha recuperato il cappello in maniera furiosa ed è andato via. In tanti sul web hanno commentato quanto accaduto criticando il comportamento di entrambi, accusandoli di aver esasperato tutta la situazione. Sulla faccenda, infatti, è intervenuto direttamente Dumitras il quale ha ammesso che si trattasse solamente di uno scherzo. Gli utenti del web, però, non hanno minimamente creduto a questa versione dei fatti, reputando il comportamento del giovane solo un vano tentativo di arrampicarsi sugli specchi.

Raul alla pazza gioia dopo Temptation Island: mistero tatuaggio e nuova fiamma?

Come se non bastasse, poi, in queste ore stanno trapelando sul web anche altre indiscrezioni. A generare sgomento è un tatuaggio che Raul ha sul polpaccio. Esso è sempre stato considerato come un simbolo dedicato a Martina. Nello specifico, il ragazzo ha tatuato il volto di una donna, che in tanti ritengono appartenesse proprio alla sua ex. In verità, però, le cose non stanno esattamente in questo modo.

Alcuni utenti più attenti del web, infatti, hanno recuperato una foto scattata da Raul a Barcellona nel 2019, dove sulla gamba il giovane ha proprio quel tatuaggio. In quel periodo, però, i due non si conoscevano, pertanto, è da escludere l’ipotesi secondo la quale quello fosse un tatuaggio per la sua ex fidanzata, ma allora perché lasciarlo credere?

Infine, sempre parlando di Dumitras, il protagonista sembrava aver instaurato una frequentazione con l’ex tentatrice Nicole Belloni, che di recente ha rilasciato anche delle dichiarazioni. In queste ore, però, Raul è stato avvistato in compagnia di una certa Jasmine Salvati. Al momento non si sa che tipo di rapporto ci sia tra i due, ma una cosa sembra certa, Dumitras si sta dando alla pazza gioia una volta terminata al sua esperienza a Temptation Island.