Continuano a sfasciarsi le coppie dopo la fine di Uomini e Donne. Quella che sembrava essere l’edizione che più di tutte aveva visto trionfare l’amore, specie al Trono Over, si sta trasformando in una debacle. Tra le coppie che pare stiano vivendo un momento di forte difficoltà c’è quella formata da Gloria Nicoletti e Guido Ricci. I due hanno già vissuto svariati momenti di crisi da quando sono usciti dal programma insieme, ma adesso sembra che le cose stiano precipitando.

Cosa sta succedendo tra Gloria e Guido dopo Uomini e Donne

Pare sia scoppiata, o stia per farlo, un’altra coppia di Uomini e Donne, stiamo parlando di Gloria e Guido. I due avevano lasciato timidamente il programma, ponendo le mani avanti circa le difficoltà caratteriali che sicuramente avrebbero reso complicato il loro rapporto. Dopo alcune discussioni avute fuori dalla trasmissione, chiarite poi in seguito, adesso sono sopraggiunte nuove indiscrezioni.

Stando a quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni, infatti, sembrerebbe che i due stiano avendo delle forti difficoltà e liti concitate. Guido pare abbia provato a rimediare facendo una sorpresa alla donna in occasione del suo compleanno organizzando una serata romantica con tanto di petali sul letto. Tale gesto, però, pare non sia stato molto gradito dalla Nicoletti. Quest’ultima, infatti, pare abbia reputato il comportamento dell’uomo altamente fuori luogo a causa delle liti pregresse che ci sarebbero state tra di loro. Secondo il punto di vista della dama, infatti, due petali non bastavano a rimediare alle offese che lui le avrebbe rivolto durante alcuni screzi.

Mosse strategiche per fare hype? Cosa è emerso

Insomma, pare proprio che le cose tra i due stiano prendendo una brutta piega. Alla luce di quanto emerso, però, sembrerebbe che sia più Gloria a voler interrompere la frequentazione rispetto a Guido, cosa che sta lasciando un po’ perplessi i telespettatori di Uomini e Donne. Ad ogni modo, c’è da dire che, almeno per il momento, i due stanno assumendo un comportamento molto serrato sui social. I loro account sono stati resi privati, ragion per cui solamente i loro seguaci possono vedere i contenuti che pubblicano. Che si tratti di una mossa strategica per fare hype? I dubbi sono molti.