Le vacanze sono cominciate per diverse persone, tra cui anche alcuni ex concorrenti di Temptation Island. Raul Dumitras, ad esempio, in questi giorni ha comunicato ai suoi fan di essere in procinto di concedersi una piccola vacanza per staccare la spina dal lavoro e dagli impegni della vita quotidiana. Così il giovane è volato a Mykonos insieme a degli amici. Poco dopo, poi, hanno iniziato a circolare delle notizie secondo le quali sembrerebbe che con lui ci fosse anche il fratello di Martina, ma non solo. Anche la ragazza in queste ore ha dichiarato di essere diretta nella splendida e movimentata isola greca. Gatta ci cova?

Riavvicinamento tra Raul e Martina dopo Temptation Island?

Tra Raul Dumitras e Martina De Ioannon è in atto un riavvicinamento? Alcune indiscrezioni trapelate di recente sembrano condurre proprio verso questa direzione. Il ragazzo, infatti, si trova a Mykonos e, stando ad alcune indiscrezioni trapelate sui social, pare che anche il fratello di Martina sia con lui. In queste ore, poi, è stata la De Ioannon ad annunciare ai suoi fan di trovarsi proprio sull’isola greca.

Gli utenti del web, così, non hanno potuto fare a meno di credere che questa potrebbe non essere solamente una coincidenza. Manco a farlo di proposito, Raul e Martina si trovano sulla stessa isola nello stesso periodo peraltro? Qualcosa non torna. Secondo alcuni, Martina avrebbe deciso di raggiungere il suo ex al mare per avere magari un riavvicinamento con lui. Altri, invece, ritengono che fossero già d’accordo così o, ancora, che la loro fosse una vacanza già prenotata.

Altri retroscena sulla vita privata di Dumitras e la De Ioannon

Ad ogni modo, la notizia sta generando un certo clamore e in tanti sono curiosi di vedere come andrà a finire. Inoltre, a rendere il tutto ancora più intrigante è il fatto che la frequentazione tra Carlo Marini e Martina pare sia giunta al termine. A confermarlo sono stati alcuni gesti social inequivocabili. In merito a Raul, invece, il ragazzo sembra aver avviato una frequentazione con l’ex tentatrice Nicole Belloni, anche se quest’ultima in queste ore è stata molto reticente in merito al loro avvicinamento. Non resta che attendere, dunque, per vedere come evolverà questa faccenda.