Una volta terminato Temptation Island hanno iniziato a circolare sul web notizie inerenti un avvicinamento tra Raul Dumitras e l’ex tentatrice del reality show Nicole Belloni. Quest’ultima, inizialmente si era avvicinata ad Alex Petri, ma poi le cose non sono andate a buon fine. La giovane, così, si è avvicinata a Raul, su cui sono emerse delle notizie decisamente piccanti. Ma come stanno davvero le cose tra di loro? A rivelarlo è stata lei.

Cosa ha svelato Nicole Belloni sul rapporto con Raul Dumitras dopo Temptation Island

In questi giorni, Raul Dumitras è venuto allo scoperto con la nuova fiamma, ovvero, l’ex tentatrice Nicole Belloni. I due hanno trascorso dei giorni insieme, che hanno anche immortalato sui social. In tale occasione, si sono scambiati baci appassionati e bollenti. I due, dunque, stanno insieme? In tanti sono curiosi di sapere cosa sia accaduto davvero tra di loro, sta di fatto che, nel momento in cui la ragazza ha aperto la box di domande su Instagram, in tanti le hanno chiesto delucidazioni proprio su questo argomento.

Ebbene, Nicole ha ammesso di aver ricevuto una valanga di domande in merito al suo rapporto con Raul, tuttavia, per il momento, la giovane non ha voluto fare troppe confessioni a riguardo. Nicole ha detto di voler tenere per sé quello che sta vivendo, almeno in questa fase iniziale, per tutelare questo rapporto. In ogni caso, reputa Raul una persona importante nella sua vita a cui si è legata e tiene molto.

Nicole svela anche cosa è successo con Alex Petri

Anche se non ha fatto confidenze esplicite, però, Nicole ha fatto intendere in maniera decisamente chiara di aver avviato una frequentazione con Raul al di fuori di Temptation Island. Nel botta e risposta con i fan, poi, l’ex tentatrice ha svelato anche alcuni retroscena su Alex Petri. In un primo momento, infatti, era con lui che aveva legato all’interno del villaggio. Una volta fuori dal programma, però, si sono allontanati.

Nicole ha spiegato che, anche se le cose con Alex non siano decollate, continua ad avere un’ottima considerazione di lui, in quanto è il ragazzo con cui ha trascorso più tempo nel programma. La protagonista, poi, ha voluto concludere questo intervento facendo un augurio a Petri. Nello specifico, gli ha detto di sperare per lui che possa incontrare una persona che sia in grado di farlo stare bene e di tirargli fuori il meglio in quanto è un ragazzo splendido.