Nel corso di un botta e risposta con i fan di Instagram, Lino Giuliano ha fatto una confessione che ha lasciato tutti senza parole. Nello specifico, il protagonista ha svelato che, in quattro anni di relazione con Alessia Pascarella, lui non ha mai voluto conoscere il figlio di lei. Questa notizia ha generato un certo sgomento da parte dei telespettatori di Temptation Island, i quali non si sono capacitati di come fosse possibile tutto ciò. Sulla faccenda, allora, è intervenuta direttamente Alessia che, ancora una volta, ha smentito il suo ex. Chi starà dicendo, dunque, la verità?

Alessia smentisce Lino sulla faccenda del figlio: ecco cosa è emerso

Lino Giuliano non ha mai conosciuto il figlio di Alessia Pascarella? Questi sembravano essere i fatti alla luce di alcune recenti confessioni del ragazzo. Sulla faccenda, però, è intervenuta Alessia, la quale ha voluto fare delle precisazioni. La donna, sempre mediante il suo account di Instagram, ha chiarito che le cose non stanno esattamente in questo modo.

Lino ha conosciuto eccome suo figlio, sta di fatto che i due pare si siano visti in svariate occasioni. Dopotutto Alessia vive a casa con i suoi genitori, luogo che Lino era solito frequentare, pertanto, i due si conoscevano, e anche bene. Tuttavia, la Pascarella ha precisato che tra suo figlio e il suo ex non si sia mai instaurato un rapporto stretto. Questo perché entrambi gli ex fidanzati non hanno voluto coinvolgere troppo il ragazzo nella loro vita di coppia.

La Pascarella furiosa per tutto il caso generato dopo Temptation Island

Alessia ci ha tenuto a precisare che un uomo entrerà a far parte della vita di suo figlio solamente nel momento in cui ci andrà a convivere. Prima di quel momento, invece, preferisce tutelare il suo ragazzo di 8 anni. La Pascarella, dunque, ha specificato che, molto probabilmente, Giuliano si sia espresso male nel momento in cui ha affrontato la faccenda.

Ad ogni modo, la ragazza è apparsa piuttosto spazientita dal fatto che, qualunque cosa venga detta sul loro conto, si trasformi in un pretesto per fare polemiche. In ogni caso, la frase di Lino è stata piuttosto chiara ed esplicita, pertanto, questa spiegazione di Alessia va un po’ a cozzare con tutto. Chi starà dicendo la verità? Per adesso Lino non è ulteriormente intervenuto per chiarire la faccenda. Non resta che attendere per vedere se lo farà.