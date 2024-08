Gli ex protagonisti di Temptation Island stano continuando a rispondere alle domande dei loro fan mediante i social. Tra i più attivi c’è, sicuramente, Lino Giuliano, il quale non perde occasione per far parlare di sé sul web. In queste ore, a generare parecchio scalpore è stata la trattazione di un argomento molto delicato, ovvero, il rapporto che aveva Lino con il figlio di Alessia Pascarella. Ebbene, a tal proposito, è emerso un retroscena inedito.

Il retroscena di Lino sul rapporto con il figlio di Alessia Pascarella

Un utente del web ha chiesto a Lino Giuliano di descrivere il rapporto che aveva con il figlio di Alessia Pascarella quando i due stavano insieme, e di svelare anche come abbia preso il ragazzino la loro separazione. Ebbene, dinanzi questo quesito, Lino ha dato una risposta a dir poco spiazzante. Nello specifico ha svelato che, malgrado lui e Alessia abbiano avuto una relazione durata ben 4 anni, lui non ha mai conosciuto il figlio della donna.

Giuliano ci ha tenuto a precisare che quella di non incontrarlo mai sia stata una scelta presa fortemente da lui. Il rapporto tra i due, infatti, è sempre stati altalenante sin dal primo momento. La coppia non era sicura che sarebbe durata, proprio per tale ragione, Lino ha preferito non coinvolgere un bambino che, comunque, in qualche modo si sarebbe potuto legare a lui e trovare nel mezzo di situazioni alquanto sgradevoli.

Lino e Maika Randazzo si sono allontanati dopo Temptation Island

Con il senno del poi questa scelta si è rivelata saggia, tuttavia, gli utenti del web non hanno potuto fare a meno di mostrarsi particolarmente spiazzati dal fatto che in quattro anni i due non abbiano sentito l’esigenza di condividere una cosa così importante. Inoltre, in tanti si chiedono come sia possibile che Lino e Alessia siano durati tutto questo tempo se il loro rapporto è sempre stato contraddistinto da discussioni e momenti di ostilità.

Nel frattempo, Lino ha risposto anche ad altri quesiti, come quelli in merito al rapporto con Maika e con Alessia. Con quest’ultima sembra, ormai, che non ci sia più nulla da riparare, ma anche con la prima le cose non stanno andando per il meglio. La frequentazione tra i due pare si sia interrotta. A confermarlo sarebbe una recente segnalazione mediante la quale è emerso che Maika si sia stancata dei comportamenti troppo opprimenti di Giuliano al punto da interrompere la conoscenza. Inoltre, anche i diretti interessati non stanno facendo altro che lanciarsi stoccate sui social in merito alle maschere che cadono e a quanto il karma esista.