Terminato Temptation Island, le strade di Martina De Ioannon e Raul Dumitras si sono separate. Lei ha avviato una frequentazione con Carlo Marini, mentre lui attualmente sta frequentando l’ex tentatrice Nicole Belloni. In queste ore, però, sul web è trapelata una notizia che sta lasciando molti senza parole. Pare, infatti, che la relazione tra Martina e Carlo sia già giunta al termine.

Colpo di scena tra Martina e Carlo dopo Temptation Island

Cosa sta succedendo tra Martina De Ioannon e Carlo Marini dopo Temptation Island? La ragazza è uscita da single e si è detta pronta a cimentarsi in una nuova conoscenza, ovvero, quella con Carlo. I due sono stati avvistati insieme in diverse occasioni, tuttavia, entrambi ci hanno sempre tenuto a ribadire di non essere fidanzati.

Di recente, poi, sono trapelate anche delle segnalazioni secondo le quali sembrerebbe che i due stessero facendo il possibile per tenere segreta la loro storia, per questo non si mostrano insieme pubblicamente. La verità, però, potrebbe essere un’altra. I due non si mostrerebbero insieme in quanto la loro storia sembra sia già giunta al capolinea. A diffondere questo scoop è stata l’influencer Deianira Marzano, la quale ha riportato la segnalazione di alcuni utenti del web che hanno notato un dettaglio.

Storia già finita, Carlo punta al trono di UeD?

I fan più attenti di Instagram si sono resi conto che, di recente, Carlo e Martina non si seguono più. I due non risultano più né tra i follower né tra i following l’uno dell’altro, cosa che sta spingendo molti a credere che, in realtà, abbiano già smesso di frequentarsi. Al momento non si sa con esattezza chi abbia smesso di seguire chi, anche se pare sia stata Martina la prima ad agire in questa direzione.

Inoltre, altrettanto mistero c’è sulle motivazioni che potrebbero aver spinto i due ad allontanarsi. In tanti, ovviamente, non possono fare a meno di credere che, in realtà, una volta sfruttata l’onda mediatica, Carlo abbia deciso di raffreddare le cose, anche in vista di un’ipotetico sbarco a Uomini e Donne come tronista, cosa trapelata di recente, ma le cose potrebbero essere andate anche diversamente. Non resta che attendere per vedere se uno dei due deciderà di rompere il silenzio sulla faccenda raccontando cosa sia accaduto realmente.