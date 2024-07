Il pubblico di Canale 5 e, principalmente, quello del daytime della rete, sarà lieto di apprendere che sia Maria De Filippi sia Myrta Merlino partiranno in anticipo con i loro programmi di punta, ovvero, Uomini e Donne e Pomeriggio 5. Ecco che cosa è emerso a riguardo.

Ecco la data di partenza di Uomini e Donne a settembre

Manca ancora un intero mese prima della ripartenza delle principali trasmissioni Mediaset. A settembre, come di consueto, riapriranno i battenti di tutti i format. Quest’anno, l’azienda ha deciso di partire abbastanza presto con alcuni programmi di punta. Partendo da Uomini e Donne, il talk show condotto da Maria De Filippi ripartirà già da lunedì 9 settembre. Questo, dunque, vuol dire che i telespettatori dovranno attendere solo che passi la prima settimana di settembre prima di tornare a vedere cosa succederà ai protagonisti del Trono Classico e Over.

Attesa ancora inferiore per quanto riguarda le registrazioni. Recenti indiscrezioni hanno rivelato che esse dovrebbero ripartire già da fine agosto, probabilmente dal giorno 28. In tale occasione, dovrebbero presenziare anche le ex coppie di Temptation Island per raccontare cosa sia successo a distanza di alcuni mesi dalla fine del reality show.

Quando tornano in onda Pomeriggio 5 e altri programmi

Passando a Pomeriggio 5, invece, anche per Myrta Merlino ci sarà una partenza decisamente precoce. Il talk show pomeridiano, infatti, ripartirà il primo lunedì di settembre, ovvero, il 2. Tra gli altri programmi che ripartiranno abbastanza presto, poi, c’è anche il Grande Fratello di Alfonso Signorini, che inizierà lunedì 16 settembre, mentre la versione autunnale di Temptation Island con Filippo Bisciglia sarà destinata al martedì sera, in quanto aprirà i battenti il 10 settembre.