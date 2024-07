Da quando i battenti di Temptation Island si sono chiusi, il nome di Raul Dumitras è stato accostato a diverse tentatrici, fino ad ipotizzare che il ragazzo cambiasse una ragazza a sera. In queste ore, però, il mistero sembra sia stato svelato. il giovane ha pubblicato lui stesso dei contenuti che rivelano chi sia la persona che sta frequentando dopo il programma, si tratta di una tentatrice.

Ecco chi sta frequentando davvero Raul Dumitras dopo Temptation Island: la conferma

Chi sta frequentando Raul Dumitras dopo Temptation Island? Questa domanda se la stanno ponendo tanti telespettatori del reality show, e adesso è giunta una risposta. Ieri sera l’ex di Martina De Ioannon ha partecipato ad una serata in compagnia di alcuni ex protagonisti del programma. Nello specifico, la ricorrenza era dovuta ai festeggiamenti del compleanno di una tentatrice, ovvero, Nicole Belloni, che ha compiuto 26 anni.

La ragazza, durante l’esperienza nel villaggio, si era avvicinata ad Alex Petri, tuttavia, la conoscenza tra di loro non è mai proseguita. Per contro, invece, una volta terminato il programma, la giovane ha iniziato a sentire e vedere un altro ragazzo, ovvero, Raul Dumitras. Dunque, è proprio lei la ragazza che, ultimamente, sta facendo perdere la testa al giovane. A confermare il tutto è stato lui stesso mediante il suo account di Instagram. L’ex fidanzato di Martina, infatti, ha pubblicato delle IG Stories in cui ha fatto gli auguri alla giovane immortalando uno scatto in cui lei gli dà un bacio appassionato sulla guancia, quasi vicino alla bocca.

Ulteriori conferme dalle amiche di Nicole e scontro tra Martina e Lino

A rendere il tutto ancora più esplicito, poi, sono state alcune amiche di Nicole, le quali hanno condiviso sui social foto e video in cui la giovane e Raul si scambiano baci estremamente bollenti e passionali mentre si scatenano in pista in discoteca. Le ragazze, inoltre, si dicono anche felici di questa nuova coppia. Insomma, a quanto pare, sembra che la ragazza che attualmente sta frequentando Raul sia proprio lei. Tuttavia, per adesso non si sa se tra i due ci sia qualcosa di serio, oppure se si tratti solamente di un flirt temporaneo. Questa è una domanda a cui solamente il tempo potrà dare risposta.

Nel frattempo, invece, Martina è sempre più vicina e complice di Carlo Marini. La ragazza ha avuto anche un battibecco social con Lino Giuliano, il quale l’ha accusata di essersi comportata male esattamente come lui, ma vuole criticare e dare consigli alla sua ex Alessia, con cui è molto amica. Inoltre, l’ha anche accusata di aver finto a Temptation Island, dando luogo ad un pianto senza lacrime quando ha visto Raul stare male. Non resta che attendere per vedere se ci saranno altri screzi tra loro.