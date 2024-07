Durante queste settimane in cui si stanno effettuando i casting per la prossima edizione di Uomini e Donne, sul web stanno trapelando alcune indiscrezioni in merito a quello che sta accadendo. Ebbene, pare che Maria De Filippi potrebbe aver già scelto il primo tronista della nuova edizione del programma. Si tratterebbe di un personaggio famoso, specie in questo periodo.

Ecco chi potrebbe salire sul trono di Uomini e Donne a settembre

Di ipotesi sui possibili tronisti della prossima edizione di Uomini e Donne ne sono trapelate diverse sul web. Pare che la conduttrice abbia intenzione di mixare le scelte, affidando il trono sia a personaggi famosi sia a volti sconosciuti. Tra i primi sono spuntati ex partecipanti del talk show, ma non solo. In questo periodo si sta facendo sempre più concreta l’ipotesi di vedere un protagonisti dell’edizione di quest’anno di Temptation Island sul trono.

La persona in questione è Carlo Marini. Lui ha già partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore di Manuela Carriero, ma l’epilogo del suo percorso non fu affatto piacevole. La tronista, infatti, decise di andare via senza scegliere in quanto non nutriva fiducia in nessuno dei due corteggiatori che stava conoscendo.

Staff di Maria De Filippi esausto: ferie e inizio registrazioni UeD

Considerando il clamore che sta generando Carlo a Temptation Island, dunque, è molto probabile che Maria De Filippi decida di affidare proprio a lui uno dei troni a disposizione per la prossima stagione del programma. A volere fortemente che questo accada sono soprattutto i telespettatori, i quali vedrebbero benissimo il ragazzo ricoprire queste vesti. Al momento, però, non vi è conferma e queste restano solamente delle ipotesi, pertanto, sarà necessario aspettare ancora qualche settimana prima di saperne di più.

Nel frattempo, i casting sono ancora in corso. Di recente, infatti, la caporedattrice di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia, ha pubblicato un contenuto su Instagram nel quale ha ammesso di essere piuttosto stanca e di non vedere l’ora di andare in ferie, ma purtroppo mancano ancora delle settimane. Inoltre, la pausa estiva durerà poco per lo staff della stakanovista Queen Mary, in quanto dall’ultima settimana di agosto riprenderanno le registrazioni di Uomini e Donne, quindi, si ritornerà al lavoro.