In queste ore è trapelata un’ennesima segnalazione che riguarda Raul Dumitras. L’ex concorrente di Temptation Island, il quale è uscito separato dalla sua fidanzata Martina De Ioannon, pare si stia dando alla pazza gioia una volta terminata la sua esperienza nel reality show. Sembra, infatti, che stia uscendo con diverse ex tentatrici della trasmissione. Ecco qual è l’ultima indiscrezione trapelata.

Ecco con quale altra tentatrice è stato avvistato Raul Dumitras dopo Temptation Island

Una volta terminato il suo percorso a Temptation Island, il nome di Raul Dumitras è stato accostato a quello di diverse tentatrici. All’interno del villaggio sembrava essere molto vicino e in sintonia con la single Siriana. Una volta uscito dal programma, poi, è stato avvistato con Nicole, su cui sono emersi anche dei retroscena piuttosto piccanti. La conoscenza tra i due sembrava essere piuttosto seria e intensa ma, a quanto pare, le cose sono cambiate.

In queste ore, infatti, l’influencer Deianira Marzano ha ricevuto un’ennesima segnalazione che riguarda Raul. Nello specifico, pare che il ragazzo stia frequentando un’altra tentatrice ancora di Temptation Island, ovvero, Mara. Anche in questo caso pare che la conoscenza sia piuttosto seria dato che sono trapelati ulteriori dettagli.

Raul sciupafemmine, mentre Martina ha trovato l’amore?

Tra Raul e Mara pare si sia venuta a creare una certa intesa al punto che a breve pare che il ragazzo raggiungerà la giovane nella sua città per trascorrere del tempo insieme. Tra poco, infatti, Raul andrà in ferie, come annunciato in alcuni recenti video pubblicati su Instagram. Questo, dunque, lo porterà ad avere maggiore tempo libero, ma sicuri che deciderà di investirlo proprio con Mara?

In effetti, sul suo conto sono già trapelate tante indiscrezioni, al punto da dare l’impressione che il giovane stia cambiando una ragazza a sera. Adesso, dunque, resta da capire se queste segnalazioni siano davvero reali e certificate, confermando quindi che Raul si stia dando alla pazza gioia, o se magari non tutte siano vere. Per il momento, il diretto interessato non è intervenuto sulla faccenda non lasciando trapelare nessuna notizia ufficiale sulla sua vita sentimentale. Tra Martina De Ioannon e Carlo Marini, invece, la conoscenza pare stabile sta di fatto che sta proseguendo anche al di fuori della trasmissione come dimostrano svariate segnalazioni emerse.