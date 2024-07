Tra le coppie ancora in ballo a Temptation Island c’è anche quella formata da Martina e Raul. Le cose tra i due non sembra stiano andando esattamente nel migliore dei modi. Dapprima è stata lei a far ingelosire il suo fidanzato, in seguito è stato Raul ad avvicinarsi molto ad una tentatrice. Ad ogni modo, stando a quanto emerso in queste ore sul web, pare che la storia tra i due sia giunta al termine dopo il reality show. Ecco cosa è emerso.

La segnalazione su Martina e Carlo dopo Temptation Island

Cosa sarà successo tra Raul e Martina dopo Temptation Island? A quanto pare, la relazione tra i due sembra sia giunta al termine. Stando a quanto trapelato da una segnalazione riportata dall’influencer Deianira Marzano, infatti, pare che la giovane sia stata avvistata in compagnia del tentatore Carlo Marini.

Tra i due è nata una certa intesa nel corso della loro permanenza all’interno del villaggio. A quanto pare, contrariamente a quanto credevano in molti, entrambi sembrerebbero predisposti a proseguire la loro conoscenza al di fuori del programma. Questo, naturalmente, implica che Martina e Raul siano usciti separatamente dal reality show. Ad ogni modo, tornando alla ragazza e a Carlo, tra i due pare ci siano stati anche dei baci passionali, anche se non ci sono foto a riguardo.

Anche Raul avvistato al di fuori senza la fidanzata: che ha fatto

Dunque, se questa segnalazione dovesse rivelarsi veritiera, pare proprio che si sia formata, o si stia per formare, una nuova coppia dopo Temptation Island. Questa situazione potrebbe far scemare anche le ipotesi di vedere Carlo sul Trono di Uomini e Donne nella prossima edizione del programma. Ad ogni modo, non resta che attendere per vedere come evolverà la faccenda.

Nel frattempo, anche Raul è stato beccato in un locale. Il ragazzo era in compagnia di amici e amiche. Durante la serata in discoteca, il giovane si è divertito, tuttavia, pare non abbia flirtato con nessuna ed abbia mantenuto un atteggiamento cordiale e composto, contrariamente alla descrizione dispregiativa fatta da Martina nei suoi riguardi.