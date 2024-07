Ieri, mercoledì 24 luglio, è andata in onda la penultima puntata di questa sfavillante edizione di Temptation Island. Tra i vari argomenti si è parlato anche di Raul e Martina. Il ragazzo è apparso ancora molto sofferente nel vedere alcuni filmati della sua fidanzata, tuttavia, stando ad alcune indiscrezioni che stanno trapelando sul web in queste ore pare che, in realtà, il giovane abbia avviato una relazione con un’altra donna. Ecco cosa è emerso.

Raul e Martina separati, lui fidanzato con una tentatrice dopo Temptation Island

Alcune indiscrezioni rivelano che Raul e Martina siano usciti separatamente da Temptation Island. I comportamenti assunti dalla giovane durante questa esperienza sembrerebbero aver spinto Raul tra le braccia di un’altra persona. Il giovane si è relazionato con diverse tentatrici, tuttavia, pare che con una in particolare si sia venuto a creare un feeling davvero importante, la ragazza in questione è Nicole.

A diffondere questa notizia sono stati alcuni influencer dei social, tra cui Alessandro Rosica, il quale ha fornito anche dei dettagli piuttosto intimi in merito a quello che starebbe accadendo al di fuori del reality show. Stando a quanto emerso, infatti, sembrerebbe che Raul e Nicole siano diventati piuttosto intimi sin dal primo momento.

Retroscena intimi sul rapporto tra Raul e Nicole

Rosica ha dichiarato di conoscere Nicole e di reputarla una ragazza estremamente bella e avvenente. Dal suo punto di vista, infatti, Raul ha fatto un salto di qualità non indifferente lasciando Martina e avviando una relazione con la tentatrice. Tra i due ci sarebbe un’affinità soprattutto dal punto di vista fisico, sta di fatto che pare siano soliti consumate fino a 4 o 5 rapporti al giorno. Si tratta di un’indiscrezione piuttosto intima che, tuttavia, pare provenga da foni piuttosto certe.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Naturalmente, è probabile che tutta questa foga sia scaturita dal fatto che si tratta dei primi tempi, e che probabilmente la cosa andrà a scemare. Ad ogni modo, i telespettatori sono rimasti piuttosto basiti, in quanto fino alla puntata di ieri di Temptation Island Raul sembrava ancora profondamente innamorato di Martina. Dunque, sorge spontaneo chiedersi se, in effetti, il ragazzo stia tentando di fare chiodo schiaccia chiodo, oppure se realmente abbia perso la testa per questa ragazza nuova.