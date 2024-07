Quello che in molti telespettatori di Temptation Island credevano, purtroppo, potrebbe avverarsi. Lino Giuliano e Alessia Pascarella sono usciti separatamente dal programma. I due hanno mantenuto la loro decisione anche a distanza di un mese, tuttavia, pare che le cose in questi giorni stiano cambiando. Ecco che cosa è emerso.

Il riavvicinamento tra Lino e Alessia dopo Temptation Island

In queste ore, sul web è spuntata una segnalazione davvero clamorosa che riguarda Lino e Alessia. L’influencer Deianira Marzano è stata contattata da una persona che ha dichiarato di essere vicina alle famiglie di entrambi, pertanto, sarebbe a conoscenza di informazioni decisamente compromettenti sul loro conto.

Nello specifico, l’utente in questione ha rivelato di sapere per certo che Alessia e Lino si stiano sentendo in questi giorni. Tra di loro, dunque, pare sia in atto un riavvicinamento. Per adesso non si sa chi sia stato a fare il primo passo tra loro, ma la cosa “certa” sarebbe che il gelo mostrato sia durante l’ultimo falò di confronto a Temptation Island, sia nelle interviste rilasciate un mese dopo, sia stato sciolto.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

La Pascarella si vergogna? Contatti segreti

Ad ogni modo, la notizia pare sia piuttosto riservata. Il motivo celato dietro questa scelta risiederebbe nel fatto che Alessia temerebbe l’opinione pubblica. La donna, infatti, pare si vergogni molto di far sapere alle persone di essersi riavvicinata a Lino dopo tutto quello che lui ha fatto e che è successo. Proprio per tale ragione, la giovane starebbe facendo di tutto per tenere segreta la cosa.

Secondo molti, però, alla fine, Alessia e Lino torneranno comunque insieme in maniera ufficiale prima o poi. Una volta passato il polverone, infatti, è molto probabile che i due decidano di venire allo scoperto. Questa notizia, ovviamente, lascia un po’ spiazzati, specie se si pensa al fatto che in questi giorni siano trapelate notizie secondo le quali sembrerebbe che Lino abbia un’altra relazione. Per il momento, i diretti interessati non sono ancora intervenuti per commentare queste indiscrezioni, pertanto, non resta che attendere, dunque, per vedere come evolverà tutta la faccenda.