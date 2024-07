In questi giorni è spuntata sul web un’indiscrezione secondo la quale sembrerebbe che Lino Giuliano frequentasse un’altra donna, oltre alla fidanzata Alessia Pascarella, prima di partecipare a Temptation Island. Con suddetta ragazza, poi, si sarebbe visto anche una volta uscito dal reality show. Ebbene, in queste ore sono spuntate sul web alcuni video in cui si è scoperto chi sarebbe la persona in questione e alcune bugie che Lino le avrebbe raccontato.

La segnalazione su Lino e un’altra donna prima e dopo Temptation Island: che le raccontava

Alessia e Lino si sono definitivamente lasciati dopo Temptation Island. Anche a distanza di un mese, entrambi hanno confermato in un’intervista per Witty Tv di non essere più tornati insieme. Nel frattempo, il ragazzo è stato avvistato in compagnia di un’altra donna, che non è la tentatrice Maika Randazzo. Gli influencer Amedeo Venza e Deianira Marzano, così, hanno indagato un po’ più a fondo sulla faccenda ed hanno scoperto delle cose alquanto inaspettate.

Pare, infatti, che Lino frequentasse questa persona già da prima che iniziasse la sua avventura a Temptation Island. A lei avrebbe raccontato una serie di bugie in merito alla sua vita sentimentale, tra cui quella che sarebbe entrato nel programma come tentatore, e non come fidanzato di Alessia. Lino, infatti, pare abbia raccontato a questa ragazza di aver interrotto la relazione con la sua compagna già da diverso tempo.

Spunta un video con la donna in questione e reazione di Alessia

Una volta terminata la sua esperienza a Temptation Island, poi, Lino e questa persona sembra si siano incontrati nuovamente. Sul web è spuntato anche un video nel quale si vede Lino in auto con un’altra donna, che pare sia proprio la protagonista di questa indiscrezione. Anche lei, così come Maika, ha dei capelli biondo platino, tuttavia, non la si vede in volto. Nella clip in questione, infatti, è girata di profilo e si mette anche una mano dianzi al viso che non permette di individuarne i tratti somatici.

Al momento, Lino non ha proferito parola sulla faccenda. Alessia, dal canto suo, sta pian piano tornando alla sua vita. In questi giorni è stata avvistata all’interno di alcuni locali della Campania dove è apparsa solare e serena. La donna, poi, sta pian piano riprendendo possesso anche della sua vita social, sta di fatto che è tornata a pubblicare contenuti al di sotto dei quali si sente tutto il calore del pubblico, assolutamente schierato dalla sua parte.