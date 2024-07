In una mossa originale, l’organizzazione delle Olimpiadi di Parigi ha deciso di spostare la celebrazione di apertura lungo la famosa Senna, lontano dai tradizionali stadi in cui normalmente avviene. Gli atleti sfileranno sulle acque del fiume in barche appositamente predisposte, permettendo ai telespettatori di osservarli da un’angolazione unica.

La coreografia si svilupperà lungo il cuore della città, con più di 10.000 atleti che rappresentano 206 comitati, che attraverseranno il centro di Parigi. La cerimonia sarà trasmessa a livello globale, e lungo il percorso sono attesi più di 320.000 spettatori. L’inaugurazione di queste gare si prospetta come un avvenimento indimenticabile. La parata degli atleti, svolgendosi sulle onde della Senna, si presenta con delle imbarcazioni riservate per ciascuna delegazione.

Le imbarcazioni saranno equipaggiate di videocamere per permettere che, da casa, i tifosi davanti alle televisioni o collegati al web potranno avere un accesso diretto agli atleti. Da est a ovest, gli oltre 10.500 atleti (rappresentando 206 Comitati Olimpici Nazionali) attraverseranno il cuore della capitale francese. Le delegazioni, dopo aver percorso i 6 chilometri dal ponte Austerlitz, passando per La Concorde, la Spianata des Invalides e il Grand Palais, giungeranno fino al ponte Iéna.

Qui il convoglio si fermerà dinanzi al Trocadéro per la fase finale della celebrazione. L’evento verrà proiettato globalmente e lungo tutto il percorso sono attesi 320 mila spettatori di cui 120 mila paganti. L’Italia sarà la 91esima nazione a sfilare. Questo perché, dopo la Grecia che tradizionalmente inaugura la cerimonia, si procede poi in ordine alfabetico. La squadra azzurra, inoltre, viaggerà sulla stessa nave di Israele.

Infine, l’ultimo paese a sfilare lungo la Senna sarà il paese ospitante, quindi la Francia, introdotta da Australia e Stati Uniti, i luoghi in cui si terranno i prossimi Giochi: nel 2032 a Brisbane e nel 2028 a Los Angeles. La Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi, inizierà alle 19.30 e durata approssimativamente 4 ore. La cerimonia sarà visibile gratuitamente sulla Rai ed in streaming su RaiPlay. L’evento sarà altresì disponibile in streaming su Discovery+, Sky Go, Now, Dazn e TimVision.