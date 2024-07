Arriva finalmente in tv uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di sport. Gli atleti di tutto il mondo sono pronti a scendere in campo nelle competizioni più importanti della storia, le Olimpiadi. Un evento di enorme portata, che nel 2024 vede l’Europa più che mai protagonista.

Alle 19.30 del 26 luglio si celebra l’inizio dei giochi con la Cerimonia di Apertura, che segna un momento di unione e di festa nella sede di Parigi. Una parata di sportivi che daranno ufficialmente il via a quello che si preannuncia come un susseguirsi di emozioni e grandi momenti. Anche l’Italia non vede l’ora di poter seguire in diretta le più belle gare olimpiche e in molti si chiedono dove sarà possibile vederle. Ecco una guida completa sui canali e le piattaforme che le trasmetteranno.

Come vedere le Olimpiadi di Parigi 2024 sulla Rai

Rimane una tradizione che si ripete negli anni e che fornisce la possibilità a tutti gli italiani di poter assistere alle competizioni delle Olimpiadi in chiaro. La Rai, anche nel 2024, offre agli abbonati una visione ampia delle principali gare, grazie ad una programmazione in diretta dalla mattina fino alla seconda serata, con intermezzi ed approfondimenti dagli studi.

L’azienda di Viale Mazzini ha nel suo pacchetto un totale di 360 ore di trasmissione dei Giochi Olimpici, delle quali la maggior parte si concentreranno sulle discipline in cui gareggiano gli atleti dell’Italia. I canali coinvolti nelle dirette saranno principalmente Rai 2 e Rai Sport HD, visibili con una comune Tv dotata di digitale terrestre e o di decoder aggiornato.

Ma le opzioni non finiscono qui: le Olimpiadi si vedranno anche in streaming live tramite la piattaforma RaiPlay, dunque anche su dispositivi come smartphone, tablet e PC. Ben 3 canali saranno dedicati all’evento: RaiPlay Sport 1, RaiPlay Sport 2 e RaiPlay Sport 3.

Come vedere le Olimpiadi di Parigi 2024 su Discovery+ e Prime Video

Tante le novità che caratterizzano la 33esima edizione dei Giochi Olimpici, che si svolgeranno dal 26 luglio fino all’11 agosto 2024. Tra queste anche l’introduzione di nuove discipline, tra cui la Maratona di marcia, staffetta mista (atletica leggera) ed eventi di kitesurf maschili e femminili. Contenuti che si potranno seguire, insieme agli altri, interamente grazie all’offerta di Discovery+.

Un primato nella copertura, che offrirà ai suoi abbonati 3.800 ore di diretta per una visione totale delle gare sportive. Un’esperienza immersiva dunque, della quale si può usufruire anche iscrivendosi al canale Discovery+ tramite Prime Video. La scelta ideale per seguire le competizioni dalle fasi iniziali a quelle finali attraverso la propria Smart Tv o dispositivi mobili.

Come vedere le Olimpiadi di Parigi 2024 su Sky Eurosport e Now TV

Non da meno la programmazione di Sky. Per gli abbonati e per chi decide di iscriversi approfittando delle offerte, sarà possibile seguire gli sviluppi delle Olimpiadi di Parigi 2024 grazie a ben 10 canali Eurosport. Ognuno di essi si concentrerà su discipline specifiche. Tra quelli principali sicuramente Eurosport 2 (canale 211), che seguirà con maggiore attenzione i progressi degli atleti italiani e la next gen, ed Eurosport 1 (canale 210), dove vedere il meglio dei Giochi Olimpici. Gli altri invece, coprono i canali dal 250 al 257.

Le emozioni proseguono anche in streaming con Now TV. Abbonandosi alla piattaforma tramite questo link, sarà possibile scegliere i propri contenuti preferiti da seguire in diretta con Eurosport 1 ed Eurosport 2 e on-demand. In alternativa, le stesse trasmissioni saranno disponibili per gli abbonati anche su SkyGo.

Come vedere le Olimpiadi di Parigi 2024 su DAZN

Gli amanti dello sport troveranno grande intrattenimento anche attraverso DAZN. Scegliendo tra questi abbonamenti disponibili sarà possibile seguire sulla piattaforma le proprie competizioni preferite con più di 700 ore di programmazione. Sono otto i canali di Eurosport visibili, da Eurosport 3 a Eurosport 9 (tranne l’8), che saranno dedicati alle differenti discipline.

Tra queste: basket, tuffi, calcio, sport da combattimento, tennis e ginnastica artistica. Anche in questo caso invece, i primi due canali (Eurosport 1 ed Eurosport 2) si concentreranno sul meglio delle Olimpiadi e sulle imprese degli atleti nostrani.

Come vedere le Olimpiadi di Parigi 2024 su TimVision

Ulteriore opzione per immergersi completamente nell’evento sportivo più atteso dell’anno è quella di abbonarsi subito a TimVision. Una volta scelto il proprio piano preferito, sarà possibile collegarsi alla piattaforma TIM e scegliere tra ben 14 canali di Eurosport, di cui i 9 canali standard, quello 4K e 4 canali Eurosport360.

Un totale di 2.000 ore di programmazione con una chicca in più. Quando le gare interessanti saranno più di una, non sarà necessario rinunciare alla visione di qualcosa. La modalità Multilive consentirà infatti di potersi collegare a ben 4 dirette in contemporanea, per non perdere neppure un minuto del proprio sport preferito.