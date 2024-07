Stasera, mercoledì 24 luglio, andrà in onda la quinta e penultima puntata di Temptation Island. In tale occasione ci saranno momenti di confronto e decisioni importanti per alcune coppie. Lo staff del programma ha deciso di pubblicare alcune anticipazioni di quello che succederà. Ecco cosa è emerso.

Spoiler Temptation Island 24 luglio: fidanzati spiazzati ad un pinnettu

Nella puntata di questa sera di Temptation Island non mancheranno i momenti molto concitati, specie per i fidanzati. Stando a quanto rivelato da un video pubblicato sull’account Instagram ufficiale della trasmissione è emerso che quattro protagonisti saranno chiamati nel pinnettu per prendere visione di alcuni filmati. Loro sono Matteo, Raul, Alex e Tony. Come è possibile vedere, all’appello manca Luca, che nella scorsa puntata ha chiesto il falò di confronto anticipato con la sua fidanzata Gaia. Ebbene, a quanto pare, la ragazza ha accettato, quindi, durante la puntata del 24 luglio assisteremo a questo confronto di fuoco e scopriremo quale sarà l’epilogo del loro viaggio nei sentimenti.

Tornando ai quattro ragazzi, essi rimarranno spiazzati da quello che vedranno. Soprattutto Matteo, rivolgendosi ai suoi compagni d’avventura, dirà che quanto visto sia davvero qualcosa di forte. Al momento, però, non è chiaro se i contenuti visionati siano riferiti alla sua fidanzata Siria, oppure se, in realtà, il giovane si stesse rivolgendo ad un suo compagno d’avventura.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationislandita)

Jenny sempre più lontana da Tony

Sul web sono tante le ipotesi che stanno circolando. Secondo alcuni, il destinatario del filmato compromettente sarebbe Raul, il quale potrebbe prendere visione di alcuni comportamenti impropri della sua fidanzata Martina. Altri, invece, ritengono che potrebbe essere stata Siria a compiere qualcosa di determinate per la sua relazione, ma non è tutto.

Lo staff del programma ha condiviso anche un altro video che, invece, riprende un pinnettu a cui hanno partecipato le fidanzate. Dalla clip in questione si vede Jenny esplodere in un applauso stizzito, corredato da parolacce, nei riguardi del suo fidanzato Tony. A quanto pare, il dj si renderà protagonista di nuovi comportamenti compromettenti che porteranno la sua fidanzata a prendere sempre di più le distanze da lui. Non resta che attendere ancora qualche ora per vedere tutto quello che accadrà.