L’edizione 2024 di Temptation Island continua ad essere una delle più chiacchierate di sempre. L’avventura delle coppie che hanno scelto di mettere alla prova i loro sentimenti prosegue nell’Is Morus Relais, con nuovi importanti risvolti. É stato chiaro fin da subito che i fidanzati e le fidanzate, quest’anno in particolar modo, presentano seri problemi nella loro relazione.

Incomprensioni e gelosie più o meno motivate, che hanno fatto emergere nella quarta puntata ulteriori ostacoli. Difficile immaginare che la maggior parte dei protagonisti possano uscire insieme dal programma, risolvendo le problematiche che li accomunano. Intanto uno dei momenti più attesi ha dato finalmente l’esito al pubblico.

Temptation Island, continua la delusione di Jenny

Una delle coppie che maggiormente ha fatto discutere è quella composta da Jenny e Tony. La ragazza, più giovane di lui, ha trascorso molto tempo a limitarsi, nel look come nella vita, su indicazione del compagno, che secondo lei la voleva salvaguardare. Evidente però, continua ad essere la delusione di fronte al comportamento libertino di lui, che non si fa invece alcun problema a divertirsi con le single di Temptation senza farsi alcun problema.

La ragazza trascorre le giornate a farsi consolare dalle amiche, non riuscendo ad elaborare la realtà di avere un fidanzato con una doppia vita. Al contrario, a Tony basta un video in cui vede lei sfogarsi con un tentatore per dare i numeri. Difficile anche per gli amici dargli ragione, considerando che la ragazza non ha fatto nulla di male.

Temptation Island, Martina e Raul al capolinea

La situazione non sembra migliore per le altre coppie, tra cui si innescano pericolosi meccanismi di vendetta. É il caso in particolare di Martina e Raul, tra i quali gli strascichi dei comportamenti di lei si fanno vedere. La ragazza si era avvicinata sempre più al single Carlo, scatenando l’ira del fidanzato.

Per lui dunque, dopo aver versato lacrime amare, arriva il momento di flirtare con Siriana. La scena non convince la ragazza, che risponde continuando a stare incollata al suo Carlo. Le immagini convincono sempre più Raul che la storia sia al capolinea.

Temptation Island, vendette e tradimenti tra le coppie

Anche per Vittoria e Alex la situazione sembra ormai ad un punto saliente. Lui si comporta da single, vivendosi il suo rapporto con la tentatrice Nicole. Momenti romantici ed effusioni tra loro lasciano Vittoria spiazzata, soprattutto quando a queste si uniscono gli scherzi sul trascorrere la serata in camera insieme. Per la ragazza è evidente che il tradimento sia praticamente compiuto.

Non è sufficiente l’amore di Matteo per far sentire viva Siria. La ragazza ha iniziato a raccontare qualcosa in più sulla sua relazione, scaricando molte colpe su di lui. Il compagno d’altra parte, soffre del suo atteggiamento con i single e, nonostante qualche ballo, continua a sentirsi determinato a riconquistarsi l’amore della sua donna.

Particolarmente criticato invece, il comportamento di Luca. Dopo aver dichiarato apertamente di avere la “malattia delle donne” che non gli permette di evitare i continui tradimenti, si dimostra geloso di ogni movimento della fidanzata Gaia. Non si limita a questo, lanciandosi in offese sgarbate nei confronti della ragazza, tanto da guadagnarsi il totale dissenso dei suoi compagni e del pubblico. Molto agitato e con la promessa di non lasciarsi andare a nuovi tradimenti, ha chiesto un falò di confronto, ma bisognerà aspettare la prossima puntata per conoscerne l’esito.

Temptation Island, il falò di confronto tra Lino e Alessia

Piuttosto surreale è divenuta la storia che ha visto protagonisti Alessia e Lino. Dopo essersi messo in gioco fin da subito con le tentatrici ed aver espresso una particolare propensione per la single Maika, il ragazzo era stato ripetutamente convocato per un falò di confronto dalla fidanzata. Lui però, infischiandosene della sua volontà di abbandonare il reality, aveva deciso di non presentarsi proseguendo con la sua avventura.

É bastato un video in cui Maika e Lino apparivano più vicini che mai sotto le coperte, per scatenare l’ennesima richiesta del falò. Una scena bizzarra e unica nella storia del programma, perché gli eventi hanno preso una piega inaspettata. Dopo il rifiuto, Filippo Bisciglia ha fatto registrare un video ad Alessia, nel quale conferma la sua volontà di uscire dal programma.

É a quel punto che scatta la ricerca di Lino, con tanto di troupe al seguito che fa irruzione nel villaggio dei fidanzati. Impossibile per lui rifiutare, andando questa volta al falò. Dopo aver visto i video, Lino ha tirato fuori una serie di accuse, cercando di togliersi dal torto ed affermando di non sentirsi amato. Una scena a cui è seguita ovviamente, l’uscita da separati. A quanto pare però, non è finita qui. Fino all’ultima puntata di Temptation Island potrebbero esserci sorprese inaspettate, come lo stesso conduttore ha lasciato intendere.