Cosa sarà successo tra Tony Renda e Jenny Guardiano dopo Temptation Island. Il reality show incentrato sulle tentazioni sta per volgere al termine. Mercoledì e giovedì di questa settimana andranno in onda gli ultimi due appuntamenti con il programma e, sicuramente, ce ne saranno da vedere delle belle. Tra le coppie che stanno generando maggiore sgomento, e di cui ancora non si conosce l’epilogo, c’è quella formata da Tony e Jenny. Ebbene, proprio sul conto del ragazzo è emersa una segnalazione degna di nota in queste ore.

Tony e Jenny si sono lasciati dopo Temptation Island? La segnalazione su di lui

La relazione tra Tony e Jenny sembra essere in serio pericolo. Il ragazzo, infatti, si è molto avvicinato ad alcune tentatrici, comportandosi in maniera sciolta e disinvolta quasi come se non avesse nessuno dall’altra parte del villaggio. A far rimanere molto male la sua fidanzata, però, sono state soprattutto alcune confessioni da lui fatte. Di conseguenza, Jenny ha deciso di prendere la situazione in mano. La ragazza, dopo essersi disperata per un po’ di giorni, ha preferito aprirsi e viversi questa esperienza avvicinandosi ad un tentatore. Il suo comportamento ha mandato in bestia Tony che, infatti, ha sbroccato.

Al momento, dunque, in tanti si stanno chiedendo quale possa essere l’epilogo di questa relazione piuttosto travagliata. Ebbene, stando a quanto rivelato da una segnalazione divulgata dall’influencer Deianira Marzano, pare proprio che Jenny e Tony si siano lasciati. Il ragazzo, infatti, è stato avvistato in compagnia di un’altra donna che, al momento, non si è capito se sia una delle tentatrici del programma oppure no.

La segnalazione su Tony: tutti i dettagli

Nella segnalazione in questione, pare che Tony abbia suonato in un locale sabato scorso, venendo acclamato da una folla di fan, sta di fatto che sta facendo sempre sold-out. Al mattino seguente, invece, è stato avvistato in un lido a Milazzo. Il ragazzo è sdraiato su di un lettino intento a godersi qualche momento di relax, mentre la giovane che è in suo compagnia è sdraiata al suo fianco.

Nello scatto che è stato pubblicato, però, non si vedono atteggiamenti romantici o equivoci tra i due, tuttavia, il fatto che abbiano deciso di concedersi questa fuga da soli, senza la presenza di Jenny, sembra stia confermando sempre di più le ipotesi di chi crede che tra i due la relazione sia giunta al termine. Ad ogni modo, manca poco per scoprirlo, quindi, non resta che pazientare ancora un po’.