In questi giorni sono circolate in rete delle indiscrezioni secondo le quali sembrerebbe che lo staff del Grande Fratello stia puntando alcuni concorrenti di quest’anno di Temptation Island da annoverare nel cast della prossima edizione del programma. Ebbene, dopo aver accennato la cosa, in queste ore sono stati svelati i nomi dei cinque protagonisti che dovrebbero essere provinati per il reality show.

Nuovo triangolo amoroso al GF proveniente da Temptation Island? Di chi si tratta

Come accaduto anche l’anno scorso, anche questa volta potrebbe succedere di vedere degli ex concorrenti di Temptation Island varcare la soglia della porta rossa del Grande Fratello. Stando a quanto rivelato da alcune indiscrezioni riportate dall’influencer Amedeo Venza, pare che in lizza tra i candidati al GF ci siano ben cinque esponenti dell’edizione di quest’anno del reality delle tentazioni. Una è una tentatrice, mentre gli altri quattro fanno parte dei fidanzati e le fidanzate.

I primi due nomi che sono trapelati sono quelli di Lino Giuliano e Alessia Pascarella. I due hanno, sicuramente, creato delle dinamiche degne di nota all’interno del programma. Inoltre, il fatto che abbiano deciso di interrompere la loro relazione, almeno così pare dalle ultime anticipazioni, lascia spazio a possibili dinamiche che potrebbero venirsi a creare nella casa. Come se non bastasse, inoltre, è trapelato anche il nome della tentatrice si Lino, Maika Randazzo. Nel caso in cui i tre dovessero essere presi, si potrebbe venire a creare un nuovo triangolo amoroso come quello tra Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti, ma in versione napoletana.

Anche un’altra coppia in lizza per il Grande Fratello

Gli altri due nomi trapelati, invece, sono quelli di Raul Dumitras e Martina De Ioannon. Anche loro stanno generando un certo sgomento a Temptation Island. Dapprima è stata lei a suscitare la gelosia del suo compagno, mentre adesso è lui che si è avvicinato ad una tentatrice in maniera anche piuttosto significativa.

Ad ogni modo, i loro caratteri, piuttosto istintivi, sembra siano ideali per la prossima edizione del Grande Fratello. Al momento, però, non sono trapelate ulteriori indiscrezioni a riguardo. Ciò che sembra sia certo, però, è che tra questi cinque nomi sopracitati sicuramente ci saranno alcuni dei futuri concorrenti del GF. Non resta che attendere per vedere di chi si tratterà.