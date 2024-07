Il passaggio da un reality show ad un altro è una cosa ben nota nel mondo della televisione, specie negli ultimi tempi. Ebbene, stando ad alcune recenti indiscrezioni, pare proprio che lo staff del Grande Fratello abbia messo gli occhi su alcuni dei volti dell’edizione di quest’anno di Temptation Island. Di chi si tratterà? Ecco cosa è emerso.

Dopo l’enorme successo di Temptation Island alcuni concorrenti potrebbero sbarcare al GF

Nel corso dell’edizione di quest’anno di Temptation Island sono tanti i protagonisti che stanno dando modo alla trasmissione di ottenere ascolti degni di nota. Anche la puntata di ieri, infatti, si è rivelata un successo dal punto di vista dei dati auditel, sta di fatto che ha totalizzato il 31% di share con ben 3.485.000 spettatori. Il merito di tutto questo successo è da riscontrarsi, sicuramente, nei protagonisti che, a quanto pare, sono in grado di intrattenere il pubblico egregiamente. Proprio in virtù di questo, sembrerebbe proprio che alcuni dei volti dell’edizione di quest’anno del reality show incentrato sulle tentazioni possa essere annoverato tra i concorrenti del Grande Fratello.

Questa potrebbe rivelarsi una mossa decisamente strategica e vincente, considerando quanto accaduto nella precedente edizione con Perla Vatiero, Mirko Brunetti e Greta Rossetti. Pertanto, si pensa che tra i papabili concorrenti del GF possa esserci qualcuno magari impelagato proprio in un triangolo amoroso analogo. L’influencer Amedeo Venza ha fatto delle confessioni a riguardo.

Le ipotesi sui papabili concorrenti del GF

L’esperto di gossip Venza ha ammesso di essere a conoscenza di alcune indiscrezioni provenienti da dietro le quinte del GF. In questo periodo sono in corso i provini per la scelta del cast della prossima edizione del reality show. Ebbene, gli occhi sarebbero puntati su alcuni protagonisti di Temptation Island. Al momento non sono stati spoilerati i nomi, ma è molto probabile che in questi giorni si sapranno maggiori informazioni, tuttavia, delle ipotesi si possono comunque fare.

Tra i protagonisti che stanno generando maggiore sgomento nel programma più caldo dell’estate, e che quindi potrebbero essere dei potenziali ottimi concorrenti del GF, ci sono Tony Renda e Lino Giuliano. Entrambi hanno fatto faville nel villaggio, suscitando molto il clamore del pubblico da casa. Ovviamente con loro anche le fidanzate, o probabilmente ex, Jenny Guardiano e Alessia Pascarella. Anche Raul Dumitras e Martina De Ioannon, però, riescono sempre a trovare il modo per far parlare di sé. Non resta che attendere, però, per vedere se ci sarà qualche colpo di scena e verrà fatto il nome di qualcun altro.