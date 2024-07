Dopo la messa in onda della scorsa puntata di Temptation Island stanno trapelando sul web alcune segnalazioni che riguardano soprattutto Lino e Alessia. I due hanno lasciato la trasmissione separatamente, tuttavia, sembrerebbe che dopo il programma ci siano stati dei risvolti interessanti su di loro. Ecco cosa è emerso in queste ore.

La clamorosa segnalazione su Lino e Alessia dopo Temptation Island

La storia d’amore tra Lino e Alessia è davvero volta al termine dopo Temptation Island. Filippo Bisciglia ha annunciato che le cose tra loro non sono ancora concluse, sta di fatto che nella prossima puntata vedremo nuovi sviluppi. Ad ogni modo, sul web stanno trapelando delle segnalazioni piuttosto interessanti sul conto dei due ragazzi.

Una fan dell’influencer Deianira Marzano, infatti, ha contattato la donna dicendo di avere una cugina che frequenta la stessa scuola di parrucchieri presso la quale andrebbe Lino. Ebbene, circa un mesetto fa, il ragazzo pare si fosse presentato in struttura con un occhio nero. Nel momento in cui gli è stato chiesto di rivelare cosa gli fosse successo, lui avrebbe risposto che a causargli questo ematoma sarebbe stata la sua fidanzata, ovvero, Alessia.

Altre indiscrezioni sulla coppia del reality show

Naturalmente si tratta di insinuazioni piuttosto pesanti, che non sono state confermate dal supporto di immagini, video o altri contenuti che possano confermare quanto detto. Inoltre, l’autrice della segnalazione ha anche detto che in paese nessuno sapeva che Lino fosse fidanzato da quattro anni e che il rapporto con Alessia sarebbe volto al termine definitivamente dopo l’esperienza all’interno del reality show.

Al momento, tutte queste indiscrezioni non sono state né confermate né, tanto meno, smentite da parte dei diretti interessati, anche perché i due non possono sbilanciarsi fino a quando non andranno in onda tutte le puntate di Temptation Island. Ad ogni modo, c’è da aspettare davvero poco, in quanto la prossima settimana si concluderà questa edizione, quindi, tutti i nodi verranno definitivamente al pettine.