Le prime tre puntate di questa edizione di Temptation Island hanno fatto un boom di ascolti. Per Filippo Bisciglia e tutto lo staff del reality show sono state delle grandi soddisfazioni. Il pubblico si sta appassionando sempre di più alle storie dei vari protagonisti, al punto che, al termine di ogni puntata, sono in fibrillazione per scoprire che cosa accadrà nella successiva. Ebbene, proprio in virtù di tutto questo interesse, in tanti sono rimasti malissimo nell’apprendere che il programma chiude prima. Ecco quando andranno in onda le ultime puntate e cosa è successo.

Ecco quando chiude Temptation Island e perché

L’edizione di quest’anno di Temptation Island chiude prima. Come già si era vociferato un po’ di tempo fa, gli autori hanno preferito non prolungare il programma fino ad agosto, ma di farlo terminare entro la fine del mese di luglio. Proprio per tale motivo, dato che le puntate previste sono sempre state 6, e giovedì prossimo, 18 luglio, andrà in onda la quarta, nella prossima settimana assisteremo al gran finale.

Temptation Island, infatti, andrà in onda con un doppio appuntamento la prossima settimana previsto per mercoledì 24 e giovedì 25 luglio. Tra circa 10 giorni, dunque, scopriremo come sia andata a finire tra tutte le coppie in gioco. Il motivo di tale scelta risiede anche nel fatto che pare che le registrazioni siano durate meno del previsto, invece che i canonici 21 giorni, anche se su questo tema sono trapelate notizie contrastanti.

La reazione del pubblico del reality show

In ogni caso, la cosa certa è che, specie nell’edizione di quest’anno, le coppie si sono messe in gioco sin dal primo momento. Nella prossima puntata, infatti, assisteremo ad un nuovo falò di confronto per una coppia e, molto probabilmente, si saprà l’epilogo anche di altri due protagonisti. I giochi, dunque, sono quasi tutti fatti e il pubblico è un po’ deluso.

Sul web, infatti, sono tanti i commenti degli utenti che avrebbero voluto che il reality show incentrato sulle tentazioni durasse un po’ di più, specie perché le storie stanno appassionando tanto. Inoltre, alla fine di ogni puntata, un numero sempre maggiore di utenti sbotta contro il conduttore, in quanto fa credere che verrà svelato l’epilogo di una coppia, mentre poi rimanda il tutto alla settimana successiva. Questo è un po’ ciò che è accaduto a Lino e Alessia, dato che tutti credevano che la scorsa puntata avrebbero avuto il tanto atteso falò di confronto, ma non è stato così, generando grande delusione.