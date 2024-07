Ieri è andata in onda un’altra esilarante puntata di Temptation Island. Tra gli eventi più attesi della messa in onda c’era, sicuramente, la possibile violazione del regolamento di Alessia per raggiungere Lino dall’altra parte del villaggio. Nelle anticipazioni, infatti, erano trapelati contenuti che lasciavano presagire che sarebbe accaduto proprio questo. Il tutto, però, non solo non si è verificato, ma è stato liquidato anche in un modo non molto gradito dal pubblico da casa. Ecco cosa è successo.

Ecco cosa non ha gradito il pubblico su Lino e Alessia a Temptation Island

Durante la messa in onda della puntata di Temptation Island, sul web i telespettatori si divertono a commentare le varie dinamiche che si verificano in tempo reale. Questo è proprio quello che è accaduto ieri al di sotto di alcuni video condivisi sul profilo Instagram del programma. In particolar modo, è scoppiato il caos in relazione alle clip inerenti Alessio e Lino. Tutti si aspettavano fuochi e fiamme tra i due. La ragazza aveva addirittura minacciato di scavalcare la recinsione per raggiungere il suo fidanzato dall’altra parte, cosa che non è minimamente avvenuta.

Dopo aver preso visione di diversi video inerenti il suo compagno, infatti, Alessia ha avuto le sue solite reazioni spropositate, durante le quali ha “minacciato” di fare azioni e gesti contro il suo fidanzato a cui, tuttavia, non ha dato seguito. Il modo di fare della giovane, dunque, sta cominciando ad irritare un po’ i telespettatori, che stanno cominciando a credere che, probabilmente, torni comodo in primis a lei rendersi protagonista di questi siparietti senza uscire realmente dal programma.

Qualcosa non torna, anche Filippo Bisciglia ironizza sulla faccenda

Ricordiamo, infatti, che tutti i concorrenti di Temptation Island, per contratto, possono richiedere un falò di confronto anticipato con i loro rispettivi partner. Se essi non dovessero accettare, i richiedenti hanno due possibilità. La prima è quella di accettare la decisione del fidanzato o la fidanzata e continuare l’avventura, oppure andare via “costringendo”, così, anche l’altro a dover abbandonare senza possibilità di falò di confronto. Ebbene, Alessia potrebbe optare per questa seconda chance dato che Lino non accetta le sue richieste di incontro e lei non ne può più di vederlo flirtare con le tentatrici, ma non lo fa, come mai?

Intanto, anche Filippo Bisciglia è apparso un po’ spazientito dal comportamento della coppia, specie da quello del fidanzato. In occasione del falò, infatti, Lino ha ammesso di essere preoccupato di vedere dei video di Alessia in sintonia con qualche tentatore. Il conduttore, allora, ha ironizzato sul fatto che, in realtà, questo sia proprio ciò che sta facendo lui, quindi, è alquanto surreale il pulpito dal quale viene la predica. Come dargli torto.