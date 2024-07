Tanti sono i rumor che sono circolati in questi mesi su Riccardo Guarnieri. Da quando la sua ex Ida Platano è tornata a Uomini e Donne nei panni di tronista, in tanti hanno iniziato a fantasticare su un possibile ritorno anche da parte del cavaliere, magari proprio per corteggiarla. Questo, però, non è accaduto, in quanto l’uomo sembrava aver trovato l’amore fuori da UeD. Successivamente, sul suo conto sono trapelate altre indiscrezioni dalle quali era emerso che la relazione fosse giunta al termine, quindi, le speranze si sono riaccese. Adesso, però, è arrivata una nuova segnalazione sul conto del ragazzo.

Tutte le voci su Riccardo Guarnieri e la recente segnalazione

Riccardo Guarnieri è fidanzato oppure no? Per diverso tempo si è parlato di questa faccenda. In un primo momento, in una vecchia intervista rilasciata per Uomini e Donne Magazine, il cavaliere dichiarò di aver trovato l’amore. Successivamente ammise di essere in un momento di crisi, pertanto, in molti hanno iniziato a sospettare che potesse verificarsi un suo ritorno in trasmissione. A seguire, ancora, sono trapelate segnalazioni secondo le quali sembrava che Riccardo e Ida si fossero sentiti subiti dopo la fine burrascosa del trono della donna.

Ad ogni modo, nessuna di tutte queste voci è stata poi confermata o, comunque, ha portato a effettive conseguenze. Questo, probabilmente, perché Riccardo è effettivamente impegnato al di fuori di Uomini e Donne. In queste ore, infatti, è trapelata una segnalazione. Una fan di Deianira Marzano ha ammesso di aver beccato Riccardo in crociera in Grecia insieme ad una donna.

Indiscrezioni sulla donna in questione e nessun ritorno con Ida Platano

Allo scopo di rendere la segnalazione autentica e veritiera al 100%, la persona in questione ha fornito anche delle foto. Le immagini pare siano state scattate direttamente dai fotografi a bordo della nave. In tali contenuti, Riccardo e la donna in questione appaiono felici e sorridenti, proprio come una coppia effettivamente innamorata.

In merito alla donna, poi, essa è abbastanza giovane ed ha i capelli scuri. La protagonista sembra somigliare alla stessa persona con cui Guarnieri è stato avvistato diversi mesi fa, anche se non vi è una certezza a riguardo. In ogni caso, sembra proprio che attualmente Riccardo sia felicemente impegnato e non abbia nessuna intenzione di tornare a Uomini e Donne e, soprattutto, di farsi avanti con Ida Platano.