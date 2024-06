Tra le coppie nate a Uomini e Donne, ma che purtroppo sono scoppiate, c’è sicuramente quella formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Specie quando la dama è stata posta sul trono della trasmissione, in tanti hanno iniziato a fantasticare su di un possibile arrivo del suo ex per riconquistarla, cosa che non è mai accaduta. I fan della coppia, però, non si arrendono. In queste ore, infatti, alcuni hanno notato un gesto che la dama ha compiuto nei riguardi di Guarnieri, cosa che ha subito acceso delle nuove speranze. Ecco cosa è successo.

Il gesto di Ida Platano verso Riccardo Guarnieri

La relazione che c’è stata tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri ha fatto sognare tanto i fan di Uomini e Donne. I due si sono amati tanto ma, al contempo, si sono fatti anche tanto male. Proprio per questo, alla fine hanno deciso di interrompere la loro relazione. Il legame che li ha uniti, però, pare sia in qualche modo indissolubile, e nessuno dei due sembra averlo dimenticato del tutto, anche se nel frattempo entrambi sono andati avanti con le loro vite.

Proprio in queste ore, però, alcuni fan hanno notato un gesto di Ida che ha subito riacceso le speranze. Nello specifico, la donna ha messo il segui su di una pagina Instagram dedicata proprio a le e a Riccardo. Come mai la protagonista ha deciso di compiere questo gesto se la storia con Guarnieri è definitivamente archiviata?

La spiegazione e le fantasie dei fan dei due ex di UeD

Alcuni utenti del web hanno iniziato a fantasticare sulla faccenda, tuttavia, pare ci sia una spiegazione. Ida, infatti, sarebbe molto legata alle persone che gestiscono tale pagina, sta di fatto che in diverse occasioni è anche entrata nelle loro dirette social. Proprio per questa ragione, non sembra affatto strano che la donna segua suddetta pagina.

Malgrado ci sia una spiegazione logica al gesto di Ida, però, i sognatori non possono fare a meno di sperare che un giorno, vicino o lontano che sia, Ida e Riccardo tornino insieme, anche perché tra di loro c’è stata una storia davvero importante. Inoltre, considerando che la Platano sia single e anche Guarnieri pare sia in crisi con la sua compagna non si può escludere qualche colpo di scena.