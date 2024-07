Come se piovesse stanno trapelando segnalazioni su Lino Giuliano e Alessia Pascarella. I due concorrenti di Temptation Island stanno generando molto clamore all’interno della trasmissione incentrata sui sentimenti. I telespettatori, dunque, sono curiosi di sapere che cosa sia accaduto tra loro al di fuori, considerando che le registrazioni sono volte al termine. Ebbene, a tal proposito sono trapelate delle segnalazioni, a cui in queste ore se ne sono aggiunte delle altre. Ecco di cosa si tratta.

Ecco dove e come è stato avvistato Lino dopo Temptation Island

Alessia ha scritto a Temptation Island per mettere alla prova il suo fidanzato Lino, dato che non si fida di lui anche a causa di alcuni errori commessi in passato. L’esperienza all’interno del programma, però, pare non stia facendo altro che confermare i dubbi della donna, la quale sembra in procinto di chiudere la loro relazione, ma andrà davvero così?

Stando a quanto emerso da alcune segnalazioni trapelate sui social, pare proprio che i due abbiano deciso di lasciarsi. A confermare tutto ciò è anche un’ultima indiscrezione secondo la quale Lino sembra essere rinato. Il ragazzo, infatti, è stato avvistato su di un lido nel campano con un sorriso sereno e tra le mani un mega gelato.

Alessia sta soffrendo molto? Ultimi aggiornamenti

La persona che ha riportato questa segnalazione ha mostrato anche una foto come testimonianza che non stesse inventando nulla. Dall’immagine in questione si evince, non solo, che Alessia non ci sia, ma anche che Lino sembra essere felice e spensierato senza la sua fidanzata. Al momento, però, non si sa se il giovane abbia avuto modo di risentire qualche tentatrice a cui si è avvicinato durante la sua esperienza nel programma.

Per contro, invece, Alessia non sembra se la stia passando molto bene. Persone a lei vicine avrebbero dichiarato che la ragazza stia soffrendo molto a causa della fine della relazione con Lino. In ogni caso, per avere tutte le conferme sulla questione non resta che attendere le prossime settimane, in modo da sentire la verità direttamente dalle loro bocche.