In queste ore stanno trapelando sul web alcune segnalazioni che riguardano la coppia formata da Lino e Alessia che sta partecipando a Temptation Island. I due ragazzi hanno generato scompiglio sin dall’inizio a causa dei comportamenti di lui. Lei, infatti, ha già richiesto due falò di confronto, entrambi rifiutati. Alcune indiscrezioni provenienti dai social, però, pare abbiano svelato in anticipo quello che sarebbe accaduto tra loro dopo il programma. Ecco cosa è emerso.

Segnalazioni su Lino e Alessia: si sono lasciati davvero dopo Temptation Island?

Stando a quanto si evince da alcune segnalazioni trapelate sul web, pare che la storia tra Lino e Alessia sia giunta al termine dopo Temptation Island. L’influencer Deianira Marzano ha raccolto le testimonianze di alcune persone, le quali hanno dichiarato di aver visto Lino su di un lido senza la sua metà. Una seconda segnalazione, poi, sembra confermare questa versione dei fatti.

Un altro utente, infatti, ha dichiarato di conoscere una persona che ha come parrucchiera Alessia. Ebbene, tramite questa conoscenza, pare sia emerso che la relazione tra i due sarebbe realmente giunta al termine, ma non solo. Pare anche che la ragazza non se la stia passando bene e stia soffrendo molto a causa di questa separazione, purtroppo, necessaria.

L’indiscrezione clamorosa su Lino: ecco cosa avrebbe raccontato

Queste, però, non sono le uniche segnalazioni che stanno trapelando su Lino e Alessia di Temptation Island. Sembrerebbe, infatti, che il ragazzo stia andando in giro a raccontare delle cose accadute all’interno del programma, cosa che tra l’altro non potrebbe fare per questioni di privacy. Ad ogni modo, il giovane avrebbe dichiarato che due tentatrici se lo stessero contendendo, e una di loro sarebbe addirittura scoppiata in lacrime. Insomma, un racconto davvero inverosimile considerando che, solitamente, le tentatrici sono lì per provocare e solo in casi del tutto eccezionali si legano realmente ai fidanzati. Ad ogni modo, tutto potrebbe essere, quindi, non resta che attendere per vedere se questa sia la verità oppure no.