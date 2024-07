Quest’oggi Ida Platano si è svegliata con una vena piuttosto polemica. La donna, infatti, ha voluto registrare un video nel quale ha raccontato una cosa che le è successa in questo periodo e che non le ha fatto molto piacere. Nello specifico, l’ex tronista di Uomini e Donne ha ricevuto dei pesanti insulti ed ha deciso di replicare.

Gli insulti ricevuti da Ida Platano e la sua replica

In questi giorni Ida Platano è stata insultata da alcuni utenti del web i quali hanno criticato le sue gambe, ritenute troppo grosse. La donna è intervenuta sulla faccenda specificando che, in realtà, lei soffre di un disturbo ed è questo il motivo per il quale presenta questo difetto fisico. Dopo aver chiarito la faccenda, però, la dama ha deciso di approfondire la cosa con un video apposito.

In esso Ida ha annunciato di essere tornata a casa dopo una vacanza trascorsa insieme alla sua amica Gemma Galgani. La dama di UeD ne ha approfittato per ringraziare i suoi fan, i quali l’hanno inondata di messaggi bellissimi, tuttavia, non ci sono stati solo commenti positivi. Agi utenti che l’hanno criticata per il suo aspetto fisico, Ida ha detto di non voler dare importanza, in quanto la cosa importante è essere belli dentro e avere un’anima pura.

La Platano svela la lite con una signora e risponde ad altre polemiche

Nel fare questo sfogo, poi, Ida Platano è entrata nel dettaglio ed ha rivelato di aver discusso con una signora. Ida ha ammesso di aver contattato l’autrice del commento più pungente fatto sulle sue gambe, in quanto la persona in questione ha dichiarato di conoscerla. L’ex tronista, però, sostiene di non averla mai vista. La signora, in effetti, ha ammesso di aver partecipato ad una puntata di Uomini e Donne per cui ha avuto modo di vedere Ida dal vivo e di notare le sue gambe robuste.

Ebbene, dopo aver battibeccato con questa persona, la donna in questione ha pensato bene di rimuovere tutti i commenti negativi rilasciati al di sotto degli ultimi post di Ida, forse poiché si è pentita delle sue affermazioni. Ida, poi, è passata anche a rispondere a coloro i quali non apprezzano molto il suo modo di parlare, specie il suo saluto “belli miei“. Ebbene, a tal proposito, ha detto che lei continuerà a fare ciò che crede. Chiarite queste faccende un po’ polemiche, Ida è ritornata alla sua vita e ai suoi contenuti decisamente più leggeri.