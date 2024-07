Qualche giorno fa abbiamo dato la notizia di un ricongiungimento tra Gemma Galgani e Ida Platano dopo Uomini e Donne. Le dame hanno stretto una forte amicizia all’interno dello studio e diverse volte si sono trovate anche nella posizione di doversi consolare a vicenda a causa delle innumerevoli delusioni d’amore suite. In questi giorni, le due protagoniste hanno deciso di consolarsi dai loro fallimenti in amore concedendosi una vacanza insieme. Di tanto in tanto, poi, pubblicano contenuti volti ad immortalare le loro giornate insieme, Ebbene, proprio in queste ore, le due dame hanno registrato un video in cui hanno fatto un appello e un augurio. Ecco cosa hanno detto.

L’augurio di Gemma Galgani e Ida Platano per l’estate

Ida Platano e Gemma Galgani sono in vacanza insieme. Le due donne, anche se abitano in due città diverse, la prima a Brescia, mentre la seconda Torino, nel momento in cui ne hanno la possibilità cercano di trovare il tempo di vedersi. Stavolta, sono riuscite a ritagliarsi parecchio tempo, sta di fatto che si sono concesse addirittura un viaggio al mare. Entrambe sono poco attive sui social rispetto al solito, in quanto stanno preferendo viversi appieno questi momenti in reciproca compagnia.

Questa mattina, però, le due dame sono apparse direttamente dalla spiaggia in tenuta da mare ed hanno voluto mandare un messaggio a tutti i loro fan. Le due hanno detto di esserci, anche se sono meno presenti sui loro account. Gemma, poi, ha dichiarato che l’estate sia ufficialmente iniziata. La dama, poi, ha voluto lanciare un augurio a tutte le persone che le seguono, ovvero, ha augurato tanta spensieratezza, allegria e, soprattutto, serenità. La torinese, poi, ha aggiunto, con fare un po’ ammiccante, che si augura che questa estate porti anche un po’ di amore.

Le due dame di Uomini e donne riusciranno nel loro intento?

Con queste parole, dunque, la dama ha salutato i suoi fan ed ha rimarcato un concetto che per lei continua ad essere fondamentale, ovvero, trovare l’amore. Malgrado le tante delusioni, e l’età abbastanza avanzata, Gemma non ha nessuna intenzione di rinunciare all’amore e alla possibilità di incontrare, un giorno, una persona che possa realmente farle battere il cuore. Della stessa opinioni è anche Ida che, infatti, per tutta la durata del video non ha fatto altro che annuire. Riusciranno, dunque, le due donne a coronare il loro grande sogno?