Simona Branchetti è la nuova conduttrice di Pomeriggio 5 News, la versione estiva di Pomeriggio 5. In sostanza il format è identico a quello che va in onda anche durante il periodo invernale, ma a cambiare è la padrona di casa e la tipologia di alcuni temi trattati che, in occasione dell’estate, sono un po’ più leggeri a volte. Ad ogni modo, nel corso di una recente intervista, Simona ha voluto lanciare una stoccata contro Rai1 e lo show competitor Estate in Diretta, condotto da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini.

La stoccata di Simona Branchetti contro la Rai e Estate in Diretta

Durante un’intervista rilasciata a Nuovo Tv, Simona Branchetti ha parlato della sua nuova avventura a Pomeriggio 5 News. La giornalista era da tre anni alla conduzione di Morning News, che da quest’anno è passato nelle mani di Dario Maltese. Stavolta, invece, per lei c’è stata un’altra sfida, ovvero, quella di confrontarsi con il pubblico del pomeriggio che, a quanto pare, è differente da quello della mattina. Nelle prime ore del giorno, infatti, si dà più spazio alla cronaca e alla politica, mentre al pomeriggio, specie in estate, il pubblico ha bisogno anche di un po’ di svago, quindi, è necessario un approccio differente.

Tra le varie confessioni fatte, poi, la Branchetti ha voluto lanciare una simpatica stoccata alla Rai. Nello specifico, ha ammesso che Rai1 faccia concorrenza sleale a Pomeriggio 5 News in quanto Estate in Diretta parte in anticipo, quindi, conquista più pubblico. Successivamente, però, la donna ha sorriso ed ha ammesso di scherzare in quanto conosce molto bene entrambi i conduttori del format e li stima profondamente.

Simona e il suo approccio a Pomeriggio 5 News e parole su Myrta Merlino

Per quanto riguarda la sua esperienza a Pomeriggio 5 News, poi, Simona Branchetti ha ammesso di aver sempre avuto un approccio “in punta di piedi”, in quanto ama entrare nella vita delle persone con tatto e moderazione. Proprio attraverso questo suo modo di fare cerca di raccontare le storie dei vari protagonisti che son al centro dei dibattiti del talk show pomeridiano.

La conduttrice, però, ha voluto fare un riferimento anche a Myrta Merlino, che conosce da moltissimi anni e che stima molto come donna e come professionista. A tal proposito, ha detto che la collega si sia trovata a raccogliere un testimone molto difficile e, malgrado questo, sia riuscita a compiere un lavoro egregio, proprio per questo, sembrerebbe che meritasse appieno di condurre anche la prossima edizione del talk show pomeridiano, anche se il pubblico continua a sperare in una permanenza della Branchetti. A quanto pare, i suoi modi di fare pacati, gentili ed educati hanno conquistato un po’ tutti.