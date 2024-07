L’edizione di quest’anno de L’Isola dei Famosi non è stata particolarmente soddisfacente dal punto di vista degli ascolti tv, anche se le colpe non possono essere date tutte alla conduttrice Vladimir Luxuria. Ad ogni modo, considerando quanto accaduto, non si sa se il prossimo anno il reality show tornerà in onda oppure no. In ogni caso, nell’eventualità in cui il programma vedesse la luce, chi potrebbe guidarlo? In queste ore è spuntato il nome di Elenoire Casalegno. Ecco cosa ha detto la showgirl a riguardo.

Elenoire Casalegno nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi e sgarro a Luxuria?

Sull’ultimo numero del magazine Chi è presente un’intervista rilasciata da Elenoire Casalegno. La donna ha parlato di molti argomenti, tra cui soprattutto la sua recente esperienza all’Isola dei Famosi. Il suo operato è stato piuttosto elogiato dai telespettatori della trasmissione, contrariamente a quanto detto in merito al resto dello staff. Proprio in virtù di questo, in tanti si sono complimentati con la donna ed hanno ammesso di vederla ottimamente anche alla guida del format in sostituzione di Vladimir Luxuria.

Il giornalista del settimanale che ha intervistato Elenoire le ha fatto presente questa cosa, sta di fatto che la donna ha risposto. A tal proposito, la Casalegno si è detta felice e onorata che alcune persone credano così tanto in lei, inoltre, ha anche aggiunto che le farebbe molto piacere se le venisse offerta questa possibilità.

Le stoccate della Casalegno sui mancati riconoscimenti sul lavoro

Dunque, Elenoire Casalegno potrebbe realmente prendere il posto di Vladimir Luxuria durante l’eventuale prossima edizione dell’Isola dei Famosi? Staremo a vedere. Intanto, la showgirl ha dichiarato anche che il ruolo di inviata del reality show non sia affatto una passeggiata. Lei, a differenza della conduttrice e degli opinionisti, non si è trovata all’interno di uno studio seduta su di uno sgabello con l’aria condizionata, ma ha dovuto vivere cose molto più complicate. Anche per questo, fare un salto di grado potrebbe rivelarsi un’ottima opportunità per lei.

Elenoire, poi, ci ha anche tenuto a precisare che questo sarebbe un bel riconoscimento per lei e per tutta la professionalità e dedizione che ha sempre dimostrato sul lavoro. In passato, infatti, le è spesso capitato di non ottenere i giusti riconoscimenti per il suo impegno, quindi, questa potrebbe essere una grande occasione di rivalsa. Accadrà davvero? Staremo a vedere.