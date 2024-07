In queste ore sul web p scoppiata una polemica contro Uomini e Donne. Come abbiamo anticipato qualche giorno fa, lo staff del programma è alle prese con la selezione dei protagonisti che andranno a comporre la prossima edizione del talk show. Lo staff di UeD ha condiviso su Instagram questo annuncio e, al di sotto del post in questione in tanti hanno commentato accusando la redazione di effettuare dei casting fasulli. Ecco per quale motivo.

Ecco perché è scoppiato il caos contro Uomini e Donne: c’entrano i casting

Chiunque voglia partecipare a Uomini e Donne può inviare la propria candidatura spontanea agli autori del programma mediante il sito Witty Tv. La redazione di Maria De Filippi è alla ricerca sia di nuovi esponenti del Trono Over sia di tronisti a cui affidare il Trono Classico, alcune ipotesi sono già state avanzate in tal senso.

Alcuni utenti del web, però, hanno insinuato che, in realtà, la produzione dia luogo a dei casting fasulli poiché, in realtà, vengono scelte solamente persone raccomandate che hanno delle conoscenze all’interno della trasmissione. Questo dubbio è sorto nel momento in cui alcuni telespettatori hanno dichiarato di provare a candidarsi da anni, senza mai riuscire ad entrare a far parte del cast.

L’appello dei telespettatori a Maria De Filippi

Stando a quanto emerso da alcune testimonianze, c’è addirittura una donna che ha dichiarato di essere iscritta ai casting da cinque anni, ma non ha mai ricevuto neppure la telefonata per presentarsi ai provini. Malgrado questo, però, la donna ha deciso di candidarsi anche quest’anno nella speranza di riuscire a ricevere la tanto attesa telefonata.

Inoltre, tantissimi spettatori hanno lanciato un appello alla padrona di casa. Nello specifico, le hanno chiesto di dare una rimodernata al parterre, specie quello degli Over. In tanti sono stanchi di continuare a vedere le solite dinamiche tra Ida Platano, Gemma Galgani e company. Anche Gianni Sperti e Tina Cipollari sono stati criticati e accusati di essere troppo eccessivi e fuori luogo in certe circostanza, ma proprio su loro due non ci sono dubbi, ci saranno anche nella prossima edizione di Uomini e Donne. Per il resto, invece, non resta che attendere per vedere che succederà.