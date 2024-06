Al termine dell’edizione di quest’anno di Uomini e Donne è trapelata la notizia secondo la quale sembrava che Maria De Filippi stesse valutando un cambio di ruolo per gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. A rompere il silenzio sulla faccenda sono stati i diretti interessati.

Gianni e Tina svelano la verità sul loro ruolo a Uomini e Donne: saranno tronisti?

In queste ore sono trapelate delle indiscrezioni in merito alla prossima stagione di Uomini e Donne. Dopo aver svelata la possibile data della prima registrazione, Lorenzo Pugnaloni è intervenuto anche su di un’altra faccenda. Nello specifico, l’influencer ha riportato la segnalazione di una sua fan la quale ha parlato di Gianni Sperti e Tina Cipollari.

I due hanno partecipato di recente ad un evento, al quale ha preso parte anche Jack Vanore. Vedere i tre insieme è stata un’emozione per i presenti, in quanto sono tornati alla mente i vecchi ricordi in cui tutti e tre ricoprivano il ruolo di opinionisti o, addirittura, quelli in cui Jack era tronista. Ad ogni modo, durante l’evento in questione, pare proprio che Gianni e Tina abbiano fatto chiarezza sul loro ruolo a UeD a partire dalla prossima edizione. A quanto pare, non saranno tronisti.

Possibile grande ritorno al Trono Classico di UeD

Gianni e Tina hanno rivelato che, anche il prossimo anno, ricopriranno il solito ruolo all’interno della trasmissione pomeridiana incentrata sui sentimenti. Per l’ennesima volta, dunque, sono trapelate voci inerenti un loro possibile cambio di postazione che, puntualmente, sono state smentite. Questa, però, non è l’unica cosa che è trapelata.

Nello specifico, pare che lo staff di Uomini e Donne sia alla ricerca dei nuovi tronisti a cui affidare il Trono Classico. Ebbene, tra i papabili protagonisti pare possa esserci anche un grande ritorno, ovvero, proprio quello di Jack Vanore. Quest’ultimo è ancora single e alla ricerca dell’amore della sua vita. Che, dunque, la conduttrice decida di dargli un’altra chance? Non resta che attendere per vedere se questa notizia sarà confermata, oppure se verrà smentita come accaduto per quanto riguarda il passaggio di Tina e Gianni da opinionisti a tronisti.