L’edizione di Uomini e Donne che si è appena conclusa non è stata certamente favorevole per Ida Platano e Gemma Galgani. Le due donne, infatti, si sono trovate a fare i conti con delle cocenti delusioni d’amore che hanno provocato loro un grande malessere. Soprattutto la Platano + stata davvero molto male a causa di Mario Cusitore. Ad ogni modo, le due protagoniste non si danno per vinte e, malgrado tutte le delusioni subite, continuano a sperare che un giorno possano trovare anche loro l’uomo giusto. Nel frattempo, però, le due donne hanno deciso di consolarsi con una bella vacanza insieme. Ecco cosa hanno detto.

La vacanza in amicizia di Gemma Galgani e Ida Platano

Tra le recenti Instagram Stories pubblicate da Ida Platano e Gemma Galgani le due dame hanno mostrato di essere in vacanza insieme. Nel video in questione Gemma e Ida hanno sfoggiato un sorriso smagliante ed hanno comunicato a tutti i loro fan che le loro vacanze siano ufficialmente cominciate.

La Galgani e la Platano, però, non hanno voluto rivelare la destinazione del loro viaggio né, tanto meno, hanno rivelato la durata della vacanza, o se in loro compagnia ci sia anche qualcun altro. Le due protagoniste, però, hanno mostrato alcuni dettagli del luogo nel quale si trovano. Dalle IG Stories di Ida, infatti, è emerso che lei e Gemma si trovino presso una struttura abbastanza organizzata che ha accessi diretto alla spiaggia, perfettamente attrezzata. Questa mattina, poi, sempre l’ex tronista di Uomini e Donne ha mostrato due piatti colmi di frutta, ed è proprio così che lei e Gemma hanno dato il via alla giornata.

La Platano e la Galgani “protette” di Maria D Filippi?

Adesso non resta che attendere per vedere se le due mostreranno più dettagli della loro vacanza. C’è da dire, dunque, che le due dame abbiano deciso di consolarsi con la reciproca compagnia dopo le innumerevoli delusioni d’amore subite. Al momento, dunque, entrambe sono ancora single, come lo dimostra anche una recente batosta ricevuta dalla Galgani.

In merito al loro futuro a Uomini e Donne, invece, Gemma dovrebbe tornare senza molti dubbi a ricoprire il suoi ruolo di esponente del parterre femminile, mentre su Ida ci sono dei dubbi. In molti credono e sperano che la donna torni regolarmente nel parterre del Trono Over, ma non si hanno conferme ufficiali a riguardo. C’è da dire, però, che sia Gemma sia Ida godono di una certa simpatia da parte di Maria De Filippi che, quando si tratta di loro, pare sia disposta a perdonarle tutto e a darle possibilità infinite per trovare l’amore all’interno della trasmissione. Non resta che attendere, dunque, per vedere se anche per la prossima stagione di UeD sarà lo stesso.