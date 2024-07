Questo è uno dei periodi più intensi e delicati per le emittenti televisive, in quanto si decidono le sorti della nuova stagione tv. Le varie reti sono all’opera per cercare di aggiornare i palinsesti e offrire ai telespettatori servizi sempre innovativi e convincenti. Ebbene, stando a quanto emerso di recente dal magazine Nuovo Tv, pare proprio che Nove abbia in mente un colpaccio per contrastare la prossima edizione di Pomeriggio 5 e in questo piano c’entra Barbara d’Urso.

Colpaccio di Nove, sfida Pomeriggio 5 con Barbara d’Urso? Cosa è emerso

Come già anticipato in precedenza, anche il prossimo anno alla guida di Pomeriggio 5 ci sarà Myrta Melino, anche se sono sempre di più i telespettatori che stanno chiedendo a Pier Silvio Berlusconi di confermare Simona Branchetti anche in inverno nel talk show pomeridiano. Ad ogni modo, la concorrenza non resta certamente a guardare. In queste settimane si è vociferato di un possibile passaggio di Barbara d’Urso su Nove.

Lei stessa, in una recente intervista, aveva ammesso di essere pronta a tornare in televisione, in quanto ai telespettatori sarebbe bastato semplicemente cambiare numero sul telecomando. L’ipotesi più papabile è sempre stata Nove anche se, almeno fino ad ora, la notizia non è mai stata confermata in maniera ufficiale. Stando a quanto emerso sul magazine Nuovo TV, però, sembra che questa ipotesi stia diventando sempre più certa. La d’Urso potrebbe sbarcare su tale rete alla guida di un programma che dovrebbe andare in onda in concomitanza con Pomeriggio 5 e La Vita in Diretta, generando una duplice sfida, una contro Myrta Merlino e l’altra contro Alberto Matano.

Grave sgarro della d’Urso a Mediaset, lei stuzzica i fan

Insomma, se le cose dovessero realmente andare in questo modo, per Pomeriggio 5 sarebbe davvero dura. Barbara d’Urso, infatti, farebbe uno sgarro imperdonabile a Mediaset, accettando di condurre un programma che andrebbe in onda proprio contro il talk show che lei ha presentato per circa 15 anni.

In attesa di conferme, a generare particolare sgomento è stata anche la stessa conduttrice. Barbara d’Urso, infatti, oggi è appena tornata dopo un viaggio on the road fatto con alcuni amici in giro per la Spagna e la Francia. Quest’oggi, però, è dovuta tornare a Milano per adempiere ad alcuni impegni lavorativi. La donna ha mostrato qualcosa sui social, ovvero, un set di registrazione, tuttavia, è stata molto vaga in merito al progetto a cui stesse lavorando. Che si tratti proprio di quanto anticipato poc’anzi? Non resta che attendere per scoprirlo.

