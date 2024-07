In queste ore sono emersi alcuni spoiler su Temptation Island. Delle persone interne allo staff, infatti, si sono messe in contratto con l’influencer Amedeo Venza a cui hanno rivelato quello che sarebbe successo durante le registrazioni alle sette coppie in gioco. Ecco tutto quello che è emerso.

Ecco cosa sarebbe successo durante le registrazioni di Temptation Island: tradimenti e altro

Temptation Island è registrato dall’Is Morus Relais, un lussuoso resort situato in Sardegna che, in occasione delle registrazioni del reality show, viene interamente messo a disposizione dello staff della trasmissione. Nelle tre settimane di riprese, infatti, nessuno può avere accesso alla struttura, neppure i dipendenti soliti, proprio allo scopo di evitare spoiler.

Malgrado tutte le accortezze prese, però, qualche indiscrezione riesce sempre a trapelare. Proprio per tale motivo, in queste ore Amedeo Venza ha pubblicato sul suo account di Instagram un messaggio ricevuto da una persona che ha rivelato di essere un membro interno allo staff di Temptation Island. Ebbene, la persona in questione ci ha tenuto a specificare tutte le attenzioni che la produzione adopera allo scopo non far trapelare notizie all’esterno. In seguito, poi, l’utente ha rivelato che le registrazioni siano terminate verso l’inizio della scorsa settimana e pare ci siano stati numerosi tradimenti. Pian piano, adesso, la struttura sta tornando alla normalità e al regolare svolgimento delle attività di albergazione.

Una notizia smentita e fulmini e saette nelle prossime puntate

Stando a quanto rivelato da questa segnalazione, dunque, sembrerebbe proprio che la prima puntata di Temptation Island sia davvero solo l’inizio rispetto a quanto sia accaduto davvero. Sembrerebbe, infatti, che molte coppie abbiano commesso degli errori e, di conseguenza, abbiano dato luogo a dei confronti piuttosto accesi, ma non è tutto.

In questi giorni, infatti, era trapelata anche la notizia secondo cui quest’anno le registrazioni fossero terminate dopo soli 10 giorni circa, a causa della richiesta di falò anticipati da parte di tutte le coppie. L’artefice di questa segnalazione, però, ha dato una versione dei fatti completamente differente. Nello specifico, infatti, ha ammesso che, in realtà, le registrazioni siano durate come al solito, ovvero, tre settimane.

In ogni caso, al di là della durata specifica delle registrazioni, pare proprio che quest’anno ne vedremo delle belle. Già la prima puntata è partita con il botto, e ne mancano altre 5, pertanto, sicuramente ci sarà molta carne al fuoco. Nella prossima puntata, innanzitutto, vedremo se Lino avrà accettato la seconda richiesta di falò anticipato di Alessia, ma non solo. Anche per un’altra coppia pare arriverà il capolinea. Non resta che attendere per vedere cosa accadrà.