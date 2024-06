Tutto è pronto per il grande debutto di Temptation Island. Filippo Bisciglia ha rilasciato un’intervista in cui ha svelato alcune indiscrezioni sul reality show, ma non è tutto. Sul magazine Chi, infatti, è emerso un retroscena clamoroso che riguarda l’edizione di quest’anno del programma incentrato sulle tentazioni e, a quanto pare, c’entra Maria De Filippi.

Cosa è accaduto a Temptation Island che non si è mai verificato prima: record per Maria De Filippi

Anche se Maria De Filippi non appare mai a Temptation Island, dietro le quinte la donna è sempre attenta e partecipativa. Soprattutto nella fase delle registrazioni, infatti, il suo zampino è presente, cosa accaduta naturalmente anche quest’anno. Ebbene, proprio durante l’edizione 2024 di Temptation Island è accaduta una cosa assurda che non si è mai verificata prima d’ora.

Il reality show viene registrato in 21 giorni. Le coppie in gioco, infatti, hanno tre settimane a disposizione per mettere alla prova i loro sentimenti e capire se sia il caso di andare avanti, oppure se incominciare a guardarsi intorno con l’aiuto dei tentatori e delle tentatrici. Ebbene, quest’anno le cose sono andate in modo del tutto diverso. Le riprese sono durate solo 10 giorni. Maria, dunque, nel giro di poco più di una settimana è riuscita a confezionare il format, che verrà trasmesso su Canale 5 per 6 puntate.

Legame tra Temptation Island e Grande Fratello? Cosa è emerso

Si tratta di un vero record, decisamente positivo per gli autori, considerando che in questo modo anche i costi di produzione sono stati dimezzati. Il tutto, ovviamente, è stato possibile grazie al cast scelto. Le coppie, infatti, sono riuscite a capire con largo anticipo il da farsi, sta di fatto che una di loro ha lasciato il programma dopo soli 5 giorni di permanenza. Questa, però, non è l’unica indiscrezione rivelante.

Sempre sul magazine di Alfonso Signorini si legge che, molto probabilmente, anche quest’anno ci sarà un collegamento tra Temptation Island e il Grande Fratello. Così come accaduto nella scorsa edizione con Greta Rossetti, Perla Vatiero e Mirko Brunetti, che hanno tenuto in piedi l’80% della trasmissione con le dinamiche, anche quest’anno al GF potrebbero sbarcare volti che vedremo a Temptation Island. Sia Signorini sia la De Filippi pare abbiano fatto sorrisi beffardi nel momento in cui sono state fatte allusioni di questo genere.