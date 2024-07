Mario Verona, attuale cavaliere di Uomini e Donne, è molto attivo sui social. Il ragazzo è stato molto corteggiato all’interno del talk show pomeridiano, sta di fatto che non capita molto spesso che un esponente riceva tantissime richieste da parte di dame. A quanto pare, però, il ragazzo sta ricevendo molte avances anche al di fuori del programma, come lo testimoniano alcune Instagram Stories da lui pubblicate. Ad ogni modo, durante un botta e risposta con i fan, il protagonista ha risposto ad un po’ di curiosità, ma poi ha avuto una reazione un po’ brusca quando è saltato fuori l’argomento UeD.

La brusca reazione di Mario Verona quando si parla di Uomini e Donne

Nel corso di un recente botta e risposta con i fan, Mario Verona ha soddisfatto le curiosità di alcuni utenti che lo seguono. Dopo aver pubblicato una serie di messaggi contenenti complimenti e avances da parte di donne che si sono complimentate con lui per il suo aspetto, Mario ha parlato anche di altre faccende. Un utente gli ha chiesto di Uomini e Donne e dei rapporti con cui è rimasto con Milena, la dama che stava conoscendo.

Ebbene, dinanzi questa domanda, Verona è apparso alquanto spazientito, sta di fatto che non ha voluto rispondere, probabilmente, di aver già spiegato la situazione. Un po’ di tempo fa, infatti, sia lui sia la donna svelarono di non aver più alcun tipo di contatto. La loro frequentazione si è conclusa poco dopo al fine di Uomini e Donne.

Mario torna a UeD a settembre? Delusioni e illusioni

Questo, dunque, lascia ben sperare ad un possibile ritorno di Mario Verona nel parterre del Trono Over a partire dal prossimo anno. Il cavaliere è ancora single e piuttosto disilluso nei riguardi dell’amore. Tra le varie domande ricevute, infatti, l’uomo ha risposto anche ad alcuni quesiti legati a delle delusioni subite.

A tal proposito, Mario ha ammesso di essere stato ferito e illuso n passato, come crede la maggior parte delle persone. Verona, però, ha rivelato di ritenere le delusioni come un elemento fondamentale per forgiare il carattere e per riuscire a tirare fuori la migliore versione di se stessi. Questo, dunque, denota una volontà di continuare a trovare l’amore, che ci riuscirà proprio a Uomini e Donne? Vedremo.