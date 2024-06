Un po’ di giorni fa, Mario Verona e Milena Parisi hanno parlato di quanto accaduto tra di loro dopo la fine di Uomini e Donne. Malgrado avessero deciso di approfondire la loro conoscenza fuori dal programma, le cose sono durate come un gatto in tangenziale. I due, però, hanno deciso di rimanere amici, come lo dimostrano alcuni commenti che si sono scambiati sui social. La facilità con cui sono passati dall’attrazione all’amicizia, però, sta generando qualche sospetto nei fan della trasmissione. Inoltre, Milena ha rilasciato delle dichiarazioni in queste ore riferite a un ex esponente del talk show.

I dubbi su Mario e Milena dopo Uomini e Donne

La storia tra Milena e Mario è giunta al termine poco dopo la fine del programma. Nel corso di un’intervista, la giovane ha spiegato che, una volta spenti i riflettori, i due hanno deciso di incontrarsi qualche volta per cercare di capire se potesse funzionare. Lui è andato una volta a Catania da lei per incontrarla, ma tra di loro non è scattato nulla, così hanno deciso di rimanere amici.

Mediante i social, infatti, i due si sono lanciati dei messaggi che stanno generando un po’ di sgomento in quanto risulta un po’ bizzarra la rapidità con la quale hanno deciso di mettere da parte l’attrazione che sembravano provare. Forse hanno solo finto a UeD per guadagnarsi qualche momento a centro studio? Solo loro due possono saperlo. In ogni caso, Mario ha aperto la box di domande per soddisfare le curiosità dei suoi fan, e tra i vari quesiti ce n’era uno legato proprio a Milena, in cui un fan del programma chiedeva che fine avesse fatto. Ebbene, Mario si è limitato a taggare la donna dicendo semplicemente che fosse stata chiamata in causa, e lei cordialmente ha condiviso tale Instagram Storie anche tra le sue.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Mario fa una confessione sull’amore, Milena lancia stoccata a un ex di UeD

Tra i vari temi affrontati, poi, Verona ha parlato anche di quale sia l’ultima volta in cui si sia innamorato nella sua vita. A tal proposito, ha ammesso di aver provato questo sentimento solamente due volte nella sua vita. Ora sono quattro anni che non ha relazioni stabili e, facendo un rapido calcolo, sono ben sette anni che non si innamora di qualcuna, forse anche per questo ha fatto molta fatica a legarsi a qualcuno a Uomini e Donne.

Per quanto riguarda Milena, invece, nel corso di una recente intervista rilasciata su IoRadio al TG Lollo, la donna ha parlato non solo di come siano andate le cose con Verona, ma ha commentato anche il percorso di Ida Platano a UeD. A tal proposito, ha voluto lanciare una stoccata a Mario Cusitore, rivelando di essere stata contenta che Ida non si sia fatta abbindolare da lui e non gli abbia dato nessun’altra chance.