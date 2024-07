Esporsi sui social, si sa, può essere un vantaggio, ma anche un grande rischio, in quanto si è soggetti a ricevere apprezzamenti ma anche critiche. Questo Emanuela Malavisi, ex dama di Uomini e Donne, è una cosa che conosce molto bene. In questi giorni, infatti, la donna è stata accusata di essere ricorsa alla chirurgia estetica e aver rifatto il suo lato b. Lei, stanca di queste continue domande, ha deciso di rispondere e di svelare la verità.

La polemica sul lato b di Emanuela Malavisi

Da quando la sua esperienza a Uomini e Donne si è conclusa, Emanuela Malavisi è diventata molto attiva sui social, dove condivide sprazzi delle sue giornate, ma non solo. La dama, infatti, pubblica anche delle sponsorizzazioni, come ormai sono soliti fare tutti coloro i quali ottengono un minimo di visibilità sui social. Ad ogni modo, proprio mentre mostrava alcuni costumi da bagno, Emanuela si è ritrovata una sfilza di commenti negativi inerenti il suo aspetto fisico.

Diverse persone hanno notato delle protuberanze alquanto innaturali ai fianchi della donna, cosa che ha spinto a credere che Emanuela fosse ricorsa alla chirurgia estetica per rifare il suo lato b. Alcuni commenti sono stati perentori e pungenti, volti a screditare la dama, mentre altri erano semplicemente mossi da curiosità per cercare di capire come stessero le cose.

L’ex dama di Uomini e Donne svela se è ricorsa alla chirurgia

Ebbene, dopo alcuni giorni, Emanuela ha mostrato ai suoi fan un altro costume tra le sue Instagram Stories. In tale occasione, allora, ne ha approfittato per fare chiarezza sul suo aspetto fisico. La donna, infatti, ha dichiarato di non essere mai ricorsa alla chirurgia estetica per rifare il suo lato b. I “bozzi” che diverse persone hanno notato, in realtà, non sono altro che grasso in eccesso accumulato in tale zona. Allo scopo di rendere più esplicito il concetto, Emanuela ha mostrato in maniera netta questa parte del suo corpo dimostrando che non ci fosse alcuna protesi.

Chiarita la faccenda, i fan di Emanuela adesso si stanno domandando se nella prossima stagione di Uomini e Donne la protagonista tornerà nel parterre del Trono Over. Purtroppo la storia con Marco Antonio Alessio è giunta al capolinea, e si vocifera anche di una possibile salita sul trono del cavaliere. Sarebbe bello se lui diventasse tronista ed Emanuela tornasse nel parterre degli over. Vedremo.