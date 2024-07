Oggi Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua festeggiano 5 mesi di relazione. Contro ogni aspettativa dei più malpensanti, infatti, la storia tra i due sta procedendo a gonfie vele. Proprio di recente si sono scambiati delle dediche molto importanti sui social, che hanno lasciato un po’ tutti senza parole. Ebbene, i due sono giunti a cinque mesi d’amore e, per l’occasione, si sono concessi una cena romantica e informale, ma non solo. Soprattutto Alessandro è impegnato con un grande cambiamento.

Come hanno festeggiato 5 mesi di relazione Roberta e Alessandro di Uomini e Donne

La relazione tra Roberta e Alessandro procede serenamente dopo Uomini e Donne. I due sono arrivati a festeggiare cinque mesi insieme e non potrebbero dirsi più felici e soddisfatti di così. Mediante i loro rispettivi account social, i due hanno mostrato qualcosa di come hanno trascorso questo giorno importante. Ieri sera, ad esempio, la coppia è stata in un locale a cena dove i due hanno consumato delle pizze ed un buon calice di vino bianco per brindare.

Quest’oggi, invece, entrambi sono molto impegnati con il loro lavoro e le varie faccende da sbrigare durante la settimana, per tale ragione, sono distanti. Roberta, però, ha voluto ricordare il loro traguardo condividendo il post di una pagina che li segue con passione e ammirazione. I loro fan, infatti, hanno realizzato un collage di quattro immagini in cui i due sono raffigurati mentre si scambiano baci ed effusioni romantiche, poi c’è una dedica: “Cinque mesi di voi“. Alessandro, dal canto suo, non ha condiviso nulla, almeno per il momento.

Il grande cambiamento nella vita di Alessandro

Insomma, sembra proprio che tutto stia andando nel migliore dei modi tra loro, sta di fatto che di recente si sono concessi anche una piccola fuga romantica in Spagna. Per adesso non si sa quali siano gli altri progetti estivi per Roberta e Alessandro ma, considerando quanto vicinanza ami viaggiare, è molto probabile che ci saranno altre tappe.

Nel frattempo, però, Alessandro è impegnato con un grande cambiamento. Il ragazzo pare stia ristrutturando la sua casa. Questo lunedì, infatti, è cominciato con una visita al cantiere, dove stanno lavorando gli operai. Vicinanza ha intenzione di stravolgere un po’ il look della sua abitazione cercando di donare all’ambiente un aspetto più ruspante e colorato. Che ci sia qualcosa celato dietro questa grande voglia di cambiamento?