I riflettori su Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza non si sono mai spenti, neppure dopo che hanno lasciato Uomini e Donne. Entrambi sono molto seguiti sui social e, al contempo, sono anche particolarmente attivi, sta di fatto che sono soliti condividere con i fan molti dei momenti delle loro giornate. Ad ogni modo, malgrado siano molto interattivi, non sono particolarmente soliti esternare i loro sentimenti reciproci, ma in queste ore la Di Padua ha spiazzato tutti. La donna ha fatto una dedica al suo compagno che ha lasciato senza parole.

La dedica di Roberta ad Alessandro

Anche se di voci ne sono circolate sul loro conto, la storia d’amore tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza prosegue a gonfie vele. La donna è stata recentemente a Ibiza in vacanza con il figlio, senza il suo fidanzato. Dopo un po’ di giorni, però, lui l’ha raggiunta, così i due hanno trascorso una piccola vacanza a Formentera. Adesso, però, la bella vita è terminata, sta di fatto che i due sono tornati a casa.

Roberta, però, ha deciso di pubblicare un post su Instagram che sta generando molto sgomento. In particolar modo, infatti, la donna ha condiviso delle foto nelle quali sono immortalati entrambi intenti a scambiarsi teneri baci ed effusioni romantiche. A generare particolare sgomento, però, è stata la dedica che la dama ha annesso. Roberta, infatti, ha scritto che la storia con Alessandro durerà per sempre. Lei sarà al suo fianco senza limiti e senza paure. La donna, poi, ha velato quali siano le emozioni e i sentimenti che li uniscono e, in particolare, ha fatto riferimento all’attenzione, la dedizione, la pazienza e, naturalmente, tantissimo amore.

Fan di UeD spiazzati dalle esternazioni della Di Padua per Vicinanza

Il post in questione è stato corredato da cuori e colmo di romanticismo, cosa alquanto inusuale per una donna come Roberta Di Padua, che ha sempre rivestito i panni di fame fatale a Uomini e Donne, sprezzante e pungente. A quanto pare, però, la donna si è davvero innamorata del suo fidanzato, sarà ricambiata allo stesso modo?

Ad ogni modo, al di sotto del post in questione sono tanti i commenti rilasciati dai fan di Roberta e Alessandro. In tanti si sono complimentati con loro per la splendida coppia che formano ma, ovviamente, non possono mancare anche i commenti negativi. Alcuni ne hanno approfittato per criticare l’abbigliamento di Alessandro, così come la sua persona. Al momento Vicinanza non è ancora intervenuto.