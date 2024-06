Filippo Bisciglia ha rilasciato un’intervista per il settimanale Chi in cui ha svelato alcune indiscrezioni in merito all’edizione di Temptation Island che sta per partire. Il conduttore indiscusso del reality show più caldo dell’estate ha fatto alcune riflessioni sulle passate edizioni, ma si è concentrato molto anche sul presente. Tra le varie cose dette, poi, ha svelato quali siano le cose da fare per godersi al meglio l’esperienza all’interno del programma e quali, invece, quelle assolutamente da evitare.

Ecco cosa fare e non fare a Temptation Island secondo Filippo Bisciglia

Manca pochissimo all’inizio di Temptation Island, e Filippo Bisciglia ha voluto stuzzicare la curiosità dei telespettatori con un’interessante intervista in cui ha fatto delle confessioni sul programma. Tra i temi maggiormente degni di nota c’è quello inerente le cose da fare e non fare durante questa esperienza. Per quanto riguarda le prime, ciò che non può assolutamente mancare è la voglia di mettersi in gioco e alla prova. Ciò che, invece, è da evitare totalmente è scegliere di partecipare al reality per fare televisione.

Questo show in particolare, infatti, non sembra essere assolutamente adatto per il conduttore per mettersi in mostra. Nel programma, infatti, vengono toccati troppi tasti dolenti e intimi per cui bisogna essere pronti ad affrontare la valanga di emozioni dalle quali si viene sopraffatti, altrimenti il rischio di uscirne devastati è dietro l’angolo, proprio come svelato di recente dalla psicologa del format.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Filippo svela il momento più toccante vissuto nel reality show e dà dritte ai tentatori

Ma non è tutto, Filippo Bisciglia ha voluto ricordare anche un episodio toccante che si verificò durante una passata edizione di Temptation Island. Il conduttore, infatti, ha detto che il momento più commovente si verificò in occasione del falò di confronto di una coppia, ovvero, quella formata da Emanuele e Alessandra. I due uscirono dal programma separati, in quanto lui scelse di avvicinarsi ad una tentatrice. Subito dopo questa decisione, però, il ragazzo si pentì, al punto che tornò in lacrime dalla produzione chiedendo di poter incontrare di nuovo la sua fidanzata. Non era mai capitato prima, pertanto, tutti rimasero spiazzati e, alla fine, decisero di organizzare un nuovo incontro tra i due. In tale occasione, fecero la pace e, attualmente, sono felicemente fidanzati e hanno anche quattro figli e si amano tantissimo.

Nel corso dell’intervista, poi, Filippo ha voluto dare anche una sorta di consiglio generale ai tentatori e le tentatrici. Nello specifico, ha ammesso che, per poter avere un ruolo di spicco all’interno della trasmissione, è necessario che sia i single sia le single siano attivi e partecipativi. La bellezza conta, ma relativamente. Quando un fidanzato o una fidanzata entra in crisi con l’altra parte necessita di qualcuno con cui parlare e sfogarsi, pertanto, il dialogo e l’empatia sono elementi che non devono assolutamente mancare nei tentatori. Saranno stati in grado di assolvere a questo incarico i protagonisti di questa edizione di Temptation Island? Manca pochissimo per scoprirlo.