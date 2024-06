Mancano solo due giorni alla messa in onda della prima puntata della nuova edizione di Temptation Island e il fermento sul web è parecchio. Lo staff della trasmissione sta condividendo quasi ogni giorno il conto alla rovescia per l’inizio di questa nuova avventura. In merito a Filippo Bisciglia, invece, il conduttore sta subendo diversi problemi prima dell’avvio del programma. Il protagonista, infatti, ha recentemente subito un grave lutto, mentre in queste ore ha vissuto una disavventura.

La disavventura di Filippo Bisciglia prima di Temptation Island

Nel corso della giornata di ieri, Filippo Bisciglia ha vissuto una disavventura. Il conduttore di Temptation Island, infatti, ha pubblicato un post su Instagram in cui ha mostrato ai fan il retro della sua auto finita su di un carroattrezzi. Nell’immagine in questione, però, Filippo non ha perso il suo solito e smagliante sorriso.

Successivamente, poi, il conduttore del reality show incentrato sulle tentazioni ha spiegato ai fai cosa gli sia successo. A tal proposito, ha ammesso di aver cominciato la settimana in questo modo, con un bel carroattrezzi. Ad ogni modo, Filippo non si è lasciato scoraggiare, sta di fatto che ha ironizzato sulla faccenda dicendo di non dare minimamente importanza alla cosa, in quanto ci fosse qualcosa di molto più importante che sta per accadere, ovvero, l’inizio di Temptation Island. Filippo ieri ha scritto che mancassero solo 3 giorni all’avvio del programma, quindi, ha chiesto ai fan se siano pronti.

Pronti per Temptation Island? Tutto è pronto

Ebbene, disavventura a parte, Bisciglia pare sia prontissimo per questa nuova avventura e con lui anche tutti i fan del programma. Al di sotto del post in questione, infatti, sono state numerose le persone che sono intervenute per dire di non vedere l’ora di sentire la fatidica frase cult “Ho un video per te“.

Ebbene, l’attesa sta per terminare, tra soli due giorni partirà il reality show e scopriremo cosa succederà alle sette coppie in gioco. Ricordiamo che il conduttore, in una precedente intervista, ha svelato che quest’anno le coppie si siano messe in gioco sin dal primo momento, non risparmiandosi affatto. Quindi, considerando anche le numerose segnalazioni trapelate su alcuni protagonisti, ce ne saranno da vedere sicuramente delle belle.