In questi giorni sono trapelate delle indiscrezioni su Temptation Island. Essendo già cominciate le registrazioni, infatti, qualche notizia è spuntata fuori. Stando a quanto emerso, sembrerebbe che una coppia sia stata squalificata dal programma in quanto lei avrebbe richiesto un falò di confronto e, ricevendo un rifiuto, avrebbe scavalcato al recinsione venendo squalificata. Al momento, però, non è trapelata nessuna informazione certa in merito all’identità dei protagonisti di questo gossip. Questo fino ad ora. In queste ore, infatti, l’influencer Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione secondo la quale sembrerebbe che la coppia in questione sia quella formata da Raul e Martina.

Il gesto di Martina che fa pensare che lei e Raul siano andati via da Temptation Island

Una coppia di Temptation Island sembra sia già stata squalificata, dopo soli cinque giorni dall’inizio delle registrazioni del reality show. Sul web sono partite le scommesse e le ipotesi volte a capire chi possano essere i protagonisti di questo provvedimento. Ebbene, alcune indiscrezioni sembrano condurre verso Raul e Martina. Un utente del web, infatti, ha notato che la ragazza pare abbia pubblicato una Instagram Storie poco tempo fa.

Si ricorda che i concorrenti di Temptation Island, per tutto il periodo di durata delle registrazioni, sono privati dei loro cellulari e di qualunque contatto con l’esterno. Proprio per tale ragione, se Martina ha potuto compiere questo gesto vuol dire che è tornata in possesso del suo telefono. Inoltre, c’è anche da dire che, in realtà, nessuno può pubblicare contenuti sui social prima della messa in onda delle puntate del reality show, in quanto tutti sono vincolati ad un contratto.

I precedenti di Raul e Martina

Questi elementi, dunque, stanno spingendo a credere che la coppia che è stata squalificata dal programma possa essere proprio quella composta da Raul e Martina, o che comunque i due siano andati via prima. Loro, in effetti, erano tra i papabili protagonisti di questo gossip, considerando i precedenti che contraddistinguono la loro relazione. Nel vide di presentazione, infatti, lei ha accusato Raul di essere troppo geloso e possessivo nei suoi riguardi.

Intanto, sul web sono trapelate svariate segnalazioni dalle quali è emerso che i due, in realtà. avrebbero deciso di partecipare al programma solamente per avere un po’ di visibilità, in quanto la loro relazione sarebbe stata chiusa già diverso tempo fa. Lui, infatti, pare abbia avuto tante altre frequentazioni sporadiche nell’ultimo periodo. Dunque, saranno proprio loro la coppia incriminata?