In queste ore, Mario Cusitore ha pubblicato delle Instagram Stories che stanno generando un certo sgomento. L’ex protagonista di Uomini e Donne, ha condiviso un video da cui si evince che si trovi all’interno di un ospedale. A confermare il tutto, poi, è stato lui stesso, il quale ha mostrato di avere anche un braccio fasciato. Cosa gli sarà successo? Ecco cosa è emerso.

Mario Cusitore in ospedale: ecco cosa è successo

Mario Cusitore pare abbia trascorso la giornata in ospedale. Il giovane, infatti, ha condiviso dei video in cui ha ammesso di trovarsi presso l’ospedale Policlinico di Napoli per sottoporsi ad un intervento chirurgico. L’operazione è stata al braccio, sta di fatto che il protagonista ha mostrato proprio tale parte del corpo avvolta da delle bende piuttosto spesse.

Nel video in questione, poi, ha aggiunto anche una breve e concisa frase in cui ha detto: “Finalmente tolte“. Mario non ha fornito ulteriori spiegazioni in merito a ciò che gli è stato asportato dal braccio, tuttavia, sul web hanno cominciato a trapelare alcune ipotesi e supposizioni. Innanzitutto il napoletano ha adoperato il femminile, pertanto, ciò che ha tolto è di tale genere. In tanti, così, hanno subito immaginato che potesse trattarsi di due cisti. In effetti, la cosa è stata avvalorata anche da un altro contenuto.

Messaggio subliminale per Ida Platano?

Oltre che condividere il video in cui ha mostrato il suo braccio fasciato, Mario Cusitore ha condiviso anche una foto in cui è ripreso lui a mezzo busto con il braccio in bella mostra prima dell’operazione. Su di esso si distinguono chiaramente due escrescenze di forma sferica, di colore leggermente marroncino e dal diametro non molto elevato. Questo, dunque, sembrerebbe confermare le ipotesi dei fan. Inoltre, una persona vicina a Mario ha anche dichiarato che l’ex corteggiatore stia bene in quanto non si sarebbe trattato di nulla di grave.

Ad ogni modo, proprio nella foto in questione spunta anche un altro dettaglio. In particolare, Mario è sembrato voler mettere in risalto il braccio sul quale è presente il tatuaggio rivolto a Ida Platano. In tanti, infatti, sono intervenuti al di sotto del post in questione invitando il cavaliere a rimuovere tale scritta in quanto, ormai, non ha più alcun valore. Al momento, però, Cusitore non è intervenuto né per ragguagliare sulle sue condizioni di salute né, tanto meno, per commentare questi pettegolezzi su Ida.