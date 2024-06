In queste ore, Brando Ephrikian ha aperto la box di domande su Instagram ed ha iniziato a soddisfare un po’ le curiosità dei vari utenti del web. L’ex tronista di Uomini e Donne ha risposto a quesiti inerenti sia la sua sfera personale, sia quella sentimentale. Tra le varie confessioni, ce ne sono state alcune particolarmente degne di nota. Ecco cosa ha rivelato.

Fidanzamento ufficiale tra Brando e Raffaella? Cosa ha svelato l’ex tronista di UeD

La storia d’amore tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto procede a gonfie vele. Malgrado questo, però, il ragazzo ancora non ha conosciuto tutta la numerosa e calorosa famiglia di lei. Per contro, invece, la Scuotto è andata a Verona dal suo fidanzato in diverse occasioni, ed ha avuto modo di conoscere le persone più care e vicine a lui.

In una precedente occasione, Brando aveva motivato questa scelta asserendo di voler aspettare prima di conoscere la famiglia di lei, considerando anche come i parenti di Raffaella siano caratterialmente. Ad ogni modo, pare che le cose stiano presto per cambiare. Dato che i due hanno ammesso di essere pronti anche per un passo importante, quale ad esempio la convivenza, pare che la loro storia sia pronta a vivere un upgrade. Brando, infatti, ha svelato che il prossimo 3 luglio sarà a Napoli. Che questa sia l’occasione per conoscere finalmente la famiglia di Raffaella? Molto probabile, ma non è tutto.

Ephrikian vuole dei figli? Risposta e confessione sulla Scuotto

Tra le varie domande a cui ha risposto Brando ce ne sono state anche alcune molto private. Un utente, ad esempio, gli ha chiesto se volesse dei bambini. Ebbene, a tale quesito, Ephrikian ha svelato di essere fortemente propenso a diventare padre, ma non adesso, vorrebbe aspettare ancora un po’ di tempo. Quando sarà, però, ha intenzione di avere almeno 2 o 3 figli.

Di recente anche Raffaella ha parlato della stessa questione, e anche lei ha ammesso di desiderare di creare una famiglia, ma non in questo preciso momento della sua vita. Brando, infine, ha svelato come si comporta quando si sente giù di morale. I momenti no capitano anche a lui e, quando si verificano, lui per carattere tende ad isolarsi, anche se sa che questo non sia il modo giusto per affrontare certe cose. Grazie a Raffaella, però, sta imparando ad esternare i suoi malumori, cosa di cui le è molto grato.